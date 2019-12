Dak vernield door zware brand Wouter Spillebeen

03 december 2019

09u23 4 Gent In de Liefbilkstraat in Wondelgem is het dak van een woning deze morgen in de as gelegd door een brand. De brandweer kon vermijden dat de aanpalende woningen ook zwaar beschadigd raakten.

De brandweer rukte deze morgen rond 7.45 uur uit omdat een brand was ontstaan in het dak van de woning. Daarbij ontstond een grote hoeveelheid rook. “Er was gevaar dat het vuur zou overslaan naar een aanpalende woning, maar onze ploegen konden de schade daar beperkt houden”, legt woordvoerder van Brandweerzone Centrum Björn Bryon uit. “Er zijn geen slachtoffers.” Het huis waar de brand ontstond liep wel aanzienlijke schade op. Het dak werd volledig vernield. Waar en hoe de brand ontstond, is voorlopig onduidelijk.