Dak Ghelamco in recordtempo hersteld



Sabine Van Damme

21 februari 2020

18u50 0 Gent Het dak van de Ghelamco Arena is hersteld, en dat mag een half mirakel heten. Dat beseffen ze bij de UEFA ook, en dus stuurden ze felicitaties naar de Gentse club. Die ontvangt volgende donderdag AS Roma, met de bedoeling hen in de pan te hakken.

Tien dagen. Zoveel tijd was er nodig om het afgerukte stuk van de luifel boven supportersvak 223, te herstellen. Ruim 100 vierkante meter dak werd weggerukt in de nasleep van storm Ciara. Dat gebeurde ’s avonds laat, op 11 februari. Het stuk luifel belandde op de toen – gelukkig – lege parking van de Albert Heijn. De brandweer kwam de belendende stukken fixeren, zodat er niet nog meer zou wegvliegen, maar een dag later was het opnieuw miserie. De club contacteerde een firma van dakwerkers, en die herstelden de boel zo goed en zo kwaad als dat ging. Op zich was het geen moeilijke klus, maar het bleef wel stormachtig waaien, en op 42 meter hoogte is het dan echt wel gevaarlijk werken.

Uiteindelijk werd de klus geklaard in amper 10 dagen, en dat is echt een huzarenstukje. Zelfs de UEFA is onder de indruk, en stuurde felicitaties naar AA Gent. De UEFA hield de zaak in het oog omdat volgende donderdag AS Roma naar Gent afzakt, en die wedstrijd kan dus gewoon doorgaan, net als de thuismatch tegen Sint-Truiden nu zondag. Voor die match heeft de club de dakwerkers en hun partners uitgenodigd, om hen te bedanken voor hun straffe prestatie.