Dak- en thuislozen presenteren eigen krant ‘Straatwijs’ Yannick De Spiegeleir

11 oktober 2019

17u14 0 Gent De allereerste editie van de gratis straatkrant ‘Straatwijs’ wordt vanaf 17 oktober 2019 over heel Gent verspreid naar aanleiding van de Dag tegen Armoede. Straatwijs wordt gemaakt door (voormalige) dak- en thuislozen en zal vier keer per jaar verschijnen. De krant mikt niet alleen op de Gentse dak- en thuislozen, maar ook op de Gentenaar in het algemeen.

De krant is een initiatief van twee daklozen, Jenzy en Frankie. Het idee groeide toen Jenzy werd geïnterviewd voor een krantenartikel over de lockers voor daklozen. Jenzy was uiteindelijk heel tevreden met het artikel. De boodschap was informerend, de toon positief. En dat zette Jenzy en Frankie aan het denken. Straatwijs wordt geschreven door Gentenaars die zelf een tijd dakloos geweest zijn en mensen die op dit moment nog steeds op straat leven.

Meer zelfvertrouwen

De makers worden ondersteund door het team straathoekwerk van de Stad Gent, journalistencollectief Sonderland en vzw Enchanté. Straatwijs brengt de vele aspecten van het straatleven in woord en beeld en geeft de mensen op straat een gezicht.

“We willen lotgenoten informeren en nuttige tips geven. We willen Gentenaars een inkijk geven in de leefwereld van dakloze stadsgenoten, positieve verhalen brengen over hoe mensen overleven in moeilijke situaties. Iedereen kan er zijn ei kwijt”, zegt Stefaan, voormalige thuisloze en medewerker van Straatwijs.

Placemats, op papier en digitaal

Straatwijs wordt vanaf 17 oktober 2019, naar aanleiding van de Dag tegen Armoede, verspreid via onder andere 900 placemats in de Gentse sociale restaurants. Daarnaast is de gratis krant in papieren versie ook te vinden op verschillende verdeelpunten in de stad, onder andere bij de handelaars van het Enchanté-netwerk. De krant krijgt binnenkort ook een online versie die regelmatig een update krijgt. Straatwijs zal vier keer per jaar verschijnen.

“Ook de rauwe kant van de stad durven tonen: niet vanzelfsprekend, maar moedig. En ook nodig om de problemen van deze kwetsbare doelgroep op de agenda te blijven zetten en het vaak onzichtbare werk van vele sociaal werkers zichtbaar te maken. Want ook zij maken mee onze stad”, zegt schepen van Outreachend Werk Elke Decruynaere (Groen).