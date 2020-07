Dagtoeristen vinden langzaam weer de weg naar Gent, maar van hoogseizoen is nog lang geen sprake Wietske Vos

01 juli 2020

13u48 1 Gent Terwijl de hotels nog kampen met een historisch lage bezettingsgraad , verschijnen de dagtoeristen langzaamaan weer in het Gentse stadsbeeld. Volgens de eerste cijfers van Visit Gent stijgt het aantal bezoeken aan Gent elke week, al is er van een ‘hoogseizoen’ nog totaal geen sprake.

Toerisme Gent houdt sinds de heropening van het infokantoor op 8 juni opnieuw elke dag de bezoekerscijfers bij. De eerste week meldden zich 912 bezoekers aan de balie, de tweede week 1.484 en vorige week (22-28 juni) 1.865. Navraag bij de bezoekers leert dat het overgrote deel dagjestoeristen zijn, waarvan ruim de helft (57 procent) Belgen. Nederlanders en Fransen vertegenwoordigen telkens 13 procent, Duitsers 9 procent.

‘Topdag’ tot nu toe is zaterdag 27 juni met 519 bezoekers. Op de tweede plaats staat zaterdag 20 juni met 452 bezoekers. Dit zijn echter laagseizoencijfers, gezien het infokantoor op een ‘normale’ topdag in deze periode tussen de 1.200 en 1.500 bezoekers over de vloer krijgt.

Visit Gent neemt ook enquêtes af bij de bezoekers om te weten te komen waar ze vooral heen gaan en wat hen interesseert, maar de resultaten daarvan zijn pas over een aantal weken voldoende representatief. Momenteel zijn nog maar 300 vragenlijsten ingevuld.