Dagelijks drie olympische zwembaden recht de riolering binnen gepompt in Gent: “Tijd om actie te ondernemen” Cedric Matthys

22 september 2020

19u51 2 Gent In Gent worden dagelijks drie olympische zwembaden recht de riolering ingepompt. In 2019 werden op Gents grondgebied 47 vergunningen uitgereikt om grondwater op te pompen. Samen zijn die goed voor bijna 7 miljoen liter water per dag.

De voorbije jaren kregen we steeds meer te maken met droogte. De landbouw kreunde deze lente onder een watertekort. Hier en daar was er zelfs even geen leidingwater en toch pompten we in Gent bijna 7 miljoen liter water per dag op. Dat blijkt uit cijfers die het Gents MilieuFront (GMF) opvroeg. Aannemers houden hun bouwputten op die manier droog en lozen het water gewoon in de riolering.

Het GMF voerde in augustus al eens actie tegen de verspilling. Toen vingen ze in Wondelgem grondwater op met een tankwagen en verdeelden ze het in de buurt. “Toch zijn dergelijke acties maar een druppel op een hete plaat”, klinkt het bij de milieuorganisatie. “We willen dat overheden en bouwbedrijven structurele maatregelen nemen. In Nederland worden vaak waterkerende schermen gebruikt. Dat is duurder dan een bemalingspomp, maar veel milieuvriendelijker. Vlaanderen zou ambitieuzer mogen zijn. Tijd om actie te ondernemen.”