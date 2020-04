Dagboek van zeven Oost-Vlaamse helden: “We zien geen licht aan het einde van de tunnel. Niemand weet hoelang dit nog gaat duren” DCRB/VDS/ASD/DND/WSG/RLA/YDS

04 april 2020

09u00 0 OOST-VLAANDEREN Er lopen dezer dagen een pak helden rond. Mensen die ervoor zorgen dat we geholpen worden in nood, maar ook de helpende handen achter de schermen verdienen een pluim. Een gevuld winkelrek, een leerling die online hulp kan vragen aan zijn leerkracht, een oudere vrouw die dankzij Facebook toch nog boodschappen krijgt, ook dat is tijdens de coronacrisis een kleine heldendaad. Zeven Oost-Vlaamse helden houden deze week hun dagboek bij. "Van mijn leerlingen kreeg ik bemoedigende woorden. Het doet deugd te lezen dat ze de creatieve manier van aanpakken waarderen", vertelt leerkracht Ellen Cassimon (36). Lees hieronder hun laatste relaas. De andere afleveringen vind je in dit dossier

1. Nathalie Van Dooren (25), verpleegkundige in het UZ Gent

Nathalie zit bij de centrale mobiele equipe in het UZ. Dat wil zeggen dat ze hooguit twee dagen vooraf weet op welke dienst ze zal meedraaien, en in welke shift. De voorbije twee weken stond ze op één van de quarantaine-afdelingen, waar de coronapatiënten liggen.

Nathalie heeft er een drukke late shift opzitten, op vrijdagavond. “In de nacht van donderdag op vrijdag was het heel druk op de Spoed, wat uiteindelijk resulteerde in 16 nieuwe corona-opnames. Niet allemaal op mijn afdeling gelukkig, daar blijft het aantal patiënten redelijk stabiel. Er mochten er twee naar huis, en er kwamen er enkelen bij. Er is nog steeds voldoende plaats, maar nieuwe patiënten zorgen sowieso voor meer druk dan de mensen die er al even zijn, en die we al kennen.”

“Het blijft een vreemde ziekte, die corona. Sommige mensen merken niet eens dat ze besmet zijn, anderen worden erg ziek. De ene krijgt eerst koorts en daarna ademhalingsmoeilijkheden, bij de andere is het omgekeerd. Bij de zieke mensen merken we wel altijd dat ze zich eerst wat ziek voelen, dan beter worden, om daarna opeens veel slechter te zijn. We hadden hier iemand die zich zo goed voelde dat ze naar huis wilde, maar wij zagen aan haar bloedresultaten dat het ergste nog moest komen. En inderdaad, nu, op haar 9de dag, heeft ze hoge koortspieken. Die zien we meestal tussen dag 7 en dag 12, maar ook dat kan helemaal anders zijn.”

Wat lastig is, is dat we geen licht aan het einde van de tunnel zien. Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Er is geen duidelijkheid, en duidelijkheid is net wat mensen graag hebben. Nathalie Van Dooren

“Ik heb er nu mijn derde week op de quarantaine-afdeling op zitten. Het begint wel door te wegen, in die zin dat het op den duur alleen nog over corona gaat. Ik weet ook dat er mensen zijn die het niet zullen halen. Ik ben daar gelukkig nog niet zelf mee geconfronteerd, maar het kan wel gebeuren. Maar zoals ik al zei: de sfeer in het team zit goed en iedereen is gemotiveerd, ik kom nog steeds graag werken. Het enige wat lastig is, is dat we geen licht aan het einde van de tunnel zien. Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Komt het in golven, zoals in China? We weten het niet. Er is geen duidelijkheid, en duidelijkheid is net wat mensen graag hebben. Anderzijds is het onbekende, het moeten zoeken naar oplossingen, iets wat mij ook wel triggert. Het is een uitdaging.”

“Het ziet ernaar uit dat ik dit weekend vrij zal zijn. Ik heb mij opgegeven als vrijwilliger om extra shifts te draaien als dat nodig is, maar omdat ik er de voorbije weken al veel extra heb gedaan, krijg ik dit weekend vrijaf. Dat is eerder onverwacht, er was mij in enkele dagen geleden gevraagd om de vroege shift te doen op zaterdag en zondag, maar nu is er blijkbaar toch volk genoeg. Ik zie wel. Als het toch nodig zou zijn, zal ik er staan. We moeten hier tenslotte allemaal samen door.”

2. Celine Lauwaerts (24) - dispatcher bij Brandweerzone Centrum en Brandweerzone Zuid-Oost

Zonder dispatcher geraakt een brandweerwagen of ambulance niet op de juiste plaats. Daarom moeten ook Celine Lauwaerts en haar collega’s van Brandweerzone Centrum en Brandweerzone Zuid-Oost blijven werken, maar dan deels van thuis.

“Normaal zitten we per shift met vier op de dispatching in Gent, maar door de coronamaatregelen werken er nu altijd twee dispatchers in de kazerne en twee thuis. Elke week wisselen we af. Deze week doe ik aan telewerk. Thuis werken lukt goed voor mij omdat ik geen kinderen heb, maar ik mis de kazerne wel, ook al hebben we daar ook heel weinig sociaal contact nu. Normaal springen sommige brandweermannen al eens binnen in de dispatching, maar nu krijgen we daar nog amper bezoek. Wij mogen ook niet meer naar de verdieping van de brandweer.”

We moeten bij corona-interventies extra moeite doen om alle mogelijke informatie door te spelen naar de ploegen.

“Het is eigenlijk best vlot gegaan om het thuiswerk op poten te zetten. We hebben heel snel een rugzak met onder andere een laptop gekregen. De noodoproepen komen nog steeds in de kazerne terecht en de info komt dan naar ons. Wij dispatchen op basis daarvan de nodige voertuigen en communiceren met de ploegen. Het is een andere manier van werken, maar het lukt.”

Wegopruiming

“Bij interventies is het onze taak en ook onze sterkte dat wij zo veel mogelijk informatie aanleveren zodat de ploegen weten welk materiaal ze nodig hebben. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer we doorgeven hoe ernstig een brand is, maar nu moeten we ook extra moeite doen voor mogelijke corona-interventies. Als ze bijvoorbeeld het wegdek moeten reinigen, is er minder contact met burgers dan bij een evacuatie van een patiënt met een ladderwagen. Dan hebben ze dus andere beschermingsmiddelen nodig.”

“Langs de andere kant moeten de ploegen vaak zelf ter plaatse beslissen welke maatregelen ze nemen. Vandaag was er bijvoorbeeld een interventie voor een wegopruiming waarbij een tractor een lading mest was verloren. Dan kan alleen de ploeg daar beslissen wat de beste actie is.”

“De brandweer krijgt nu minder oproepen voor zware branden of ongevallen. Het valt op dat er deze periode meer kleine afvalbrandjes zijn. Maar dat het daarom rustiger zou zijn, is eerder relatief. Het is een beetje zoals in de vakantie of de weekends, wat de drukte betreft.”

3. Matthieu Machiels (48) - vrijwillig afdelingshoofd hulpverlening Rode Kruis Deinze

Ook het Rode Kruis vecht mee in de oorlog tegen het coronavirus. Dag en nacht staan vrijwilligers zoals Deinzenaar Matthieu Machiels (48) klaar om onder andere zwaar zieke patiënten naar het ziekenhuis te brengen, onbezoldigd en met evenveel risico om zelf besmet te worden.

“Eindelijk hebben we eens kunnen genieten van een langere nacht. Om 23 uur erin en slapen tot 7 uur, dat kan eens deugd doen.” Voor Matthieu en Kelly verliepen de afgelopen 24 uur wat kalmer, maar dat was welgekomen na een intensieve week.

“Donderdagavond hebben we één oproep binnengekregen”, vertelt Matthieu. “Een man van 45 jaar uit het Gentse, die vreemd genoeg op het eerste zicht niet de klassieke coronasymptomen vertoonde. Geen koorts, geen pijn in de borststreek, maar wel zware ademhalingsproblemen. Een achtergrond van astma en roken vormt zeker onderdeel van het probleem, maar zijn huisarts nam het zekere voor het onzekere en heeft ons toch gebeld. De spoeddienst van het Gentse ziekenhuis waar we hem naartoe hebben gebracht, was volledig volzet. Het is een tendens die we in vele ziekenhuizen beginnen te zien. Er zijn meer en meer opnames en de druk op de capaciteit begint nu wel te stijgen.”

Vrijdag was voor Matthieu een gewone werkdag. Althans, als je telewerken als het nieuwe normaal beschouwt. Zoals je eerder kon lezen, begon Matthieu deze week aan een nieuwe uitdaging als preventieadviseur bij de Vlaamse overheid. Ondertussen kreeg hij ook goed nieuws. “De zuurstofflessen die ik voor het Rode Kruis-Deinze heb besteld, zijn al toegekomen”, zegt Matthieu. “We zaten bijna door onze voorraad heen en nu beschikken we over zo’n 13.000 liter. Dat lijkt veel, maar bij een reanimatie gebruik je ongeveer 15 liter zuurstof per minuut. Als je weet dat een gemiddelde reanimatie een klein halfuur duurt, met soms uitschieters van drie kwartier, dan is dat aantal relatief. Maar goed, we kunnen weer een tijdje door. Ik wil ook Mieke Leroy en Jo Van den Berghe van de stoffenwinkel Perfecta in Deinze bedanken. Zij zijn allebei vrijwilliger bij het Rode Kruis en al onze leveringen zoals de zuurstofflessen komen toe in hun winkel op de Markt. Dit maakt de logistiek heel wat gemakkelijker.”

Eindelijk hebben we eens kunnen genieten van een langere nacht. Om 23 uur erin en slapen tot 7 uur, dat kan eens deugd doen Matthieu Machiels

Matthieu zet het drukke weekend – opnieuw een wachtdienst voor het Rode Kruis-Deinze, gevolgd door een dienst als ambulancier bij Brandweerzone Centrum post Melle – een uurtje later in. “Onze shift begint vanavond om 20 uur in plaats van om 19 uur”, zegt Matthieu. “Ons drie kinderen zijn deze week bij ons en we willen even genieten van een etentje thuis met het ganse gezin. Dat uurtje later is een bewuste keuze, want uit ervaring weet ik dat een oproep anders net voor of tijdens het eten binnenkomt. Daar kan je je klok op gelijk zetten.”

“Of ik het niet beu word, zo non-stop van dienst zijn? Neen, want ik doe dit graag. Als vrijwilliger bepaal je zelf je grenzen en er is nog steeds een verschil tussen iets moeten doen en iets willen doen. We werken misschien wel onbezoldigd, maar we krijgen er vriendschap voor in de plaats; en dat is voor ons van onschatbare waarde. Ons Rode Kruis-team is een enorm hechte groep en we hebben veel aan elkaar. Ook de dankbaarheid van de mensen geeft voldoening, al is die de voorbije tien jaar wel fel afgezwakt. Door de coronacrisis merken we echter een heropflakkering en hopelijk blijft deze appreciatie voor zorgverleners en vrijwilligers duren. Om af te sluiten wil ik iedereen nog de boodschap meegeven om vol te houden. Het wordt een warm, zonnig weekend, maar we raden iedereen aan om voorzichtig te zijn. We hebben de afgelopen week een jongen van 17 jaar en een man van bijna 100 jaar in onze ziekenwagen gehad, allebei zwaar ziek door het coronavirus. Dit is een vuil virus dat geen onderscheid maakt en het einde is helaas nog niet in zicht.”

4. Ellen Cassimon (36) - leerkracht en vrijwilligster bij Dendermonde Solidair!

Als leerkracht is Ellen Cassimon (36) uit Dendermonde in deze coronacrisis en tijden van afstandsonderwijs erg bezorgd om het welzijn van haar leerlingen. Ze steekt ook energie als vrijwilliger in het platform ‘Dendermonde Solidair!’. Ze is ook mama van Nand (5). “We gaan sterker uit deze crisis komen”, gelooft ze.

“Voor het eerst stond er een online vakvergadering met de andere collega’s van het VTI Aalst op het programma. Dat gebeurde via Smartschool Live. We wilden dit uitproberen voor als we hier na de paasvakantie met onze leerlingen moeten mee werken. Minister Weyts deelde vandaag mee dat er vanaf dan 4 uur per dag les gegeven moet worden. Daar willen we klaar voor zijn. Maar de sessie op Smartschool vandaag leerde alvast één ding: we gaan nog een paar keer moeten oefenen tijdens de komende vakantie. Bijzondere vaststelling is het besef dat ik niet alleen de leerlingen mis, maar oprecht ook mijn collega’s. We zijn een goed team, vrienden ook. Dat we elkaar niet meer tegenkomen in de leraarskamer om een praatje te maken, pikt.”

De online sessie met collega’s deed ons beseffen dat we niet alleen de leerlingen missen, maar ook elkaar. Ellen Cassimon

“Voor leerlingen die in de paasvakantie toch graag nog wat bezig blijven, stelde ik nog een paar vrijblijvende taken op. Ondertussen maakte ik me de bedenking dat we hier allemaal sterker gaan uitkomen. Wat we nu ontdekken via Smartschool Live bijvoorbeeld kan extra mogelijkheden scheppen om na de coronacrisis leerlingen nog meer te helpen.”

“Van de jongeren op school kreeg ik nog een paar bemoedigende woorden. Het doet deugd te lezen dat ze de creatieve manier van aanpakken waarderen. Van vrienden en kennissen kreeg ik overigens leuke boodschappen dat ze mijn dagboek via HLN volgen en het allemaal heel herkenbaar vinden. Dit dagboek deed me ook zelf veel meer stilstaan bij wat ik doe.”

Bloedinzameling

“Op het platform Dendermonde Solidair! kwamen de eerste vragen via hulpverleners die contacten hebben met de meeste kwetsbare inwoners van Dendermonde binnen. Ik probeerde ze meteen te linken aan vrijwilligers die maar wat graag willen helpen. Het is fijn op die manier een steentje bij te dragen. Ik ging ook nog een stapje verder en schreef mezelf in voor de volgende bloedinzameling van het Rode Kruis. Ze blijven daar nood hebben aan bloeddonoren en dus zal ik volgende week van de partij zijn. Extra motivatie is dat ze alle donoren op antistoffen tegen corona gaan testen.”

“Vrijdag brengt een vooruitblik naar het weekend. Er wordt prachtig weer voorspeld. Ik kijk er naar uit om in de tuin te genieten met mijn gezin. Het zijn die kleine dingen die nu oh zo belangrijk zijn.”

5. Veerle Nijs (42) - coördinator onlineplatform ‘Lokeren helpt’

De coronacrisis was amper uitgebroken toen Veerle Nijs (42) met ‘Lokeren Helpt’ een onlineplatform uit de grond stampte om hulpbehoevende Lokeraars in contact te brengen met vrijwilligers.

“Vrijdag was een iets rustigere dag. Mensen bellen soms met vragen die banaal lijken. Zo vroeg iemand zich af of ze groenten uit haar tuin mocht eten door de coronacrisis, maar niet iedereen volgt de laatste richtlijnen op de voet via sociale media en internet.”

Je merkt wel dat de problemen waar mensen al mee kampten, nu soms nog meer aan de oppervlakte komen door de gezondheidscrisis Veerle Nijs

“Andere gesprekken zijn van zwaardere aard. Je merkt wel dat de problemen waar mensen al mee kampten, nu soms nog meer aan de oppervlakte komen door de gezondheidscrisis en de bijhorende maatregelen. Wie zich al eenzaam voelde voor de uitbraak van corona voelt zich nu soms nog meer alleen, maar ik probeer samen met de andere vrijwilligers mensen te helpen waar ik kan. Uiteraard kruipen die gesprekken soms wel in de kleren, maar gelukkig kan ik zelf ook bij mijn man en dochter terecht voor een luisterend oor. Praten lucht op.”

6. Frederik Vanden Hautte (25) - winkelverantwoordelijke AD Delhaize Nederename

Dat er net vòòr het weekend een kleine stormloop zou komen op barbecuegerief, konden we wel inschatten. Maar waarom wilden zoveel mensen ineens weer mondmaskers kopen?” vraagt winkelverantwoordelijke Frederik Vanden Hautte zich af.

“Een massa houtskool hebben wij vandaag verkocht en in de slagerijafdeling was het ook wel duidelijk dat iedereen dit weekend thuis de barbecue wil aansteken. Daardoor was het vandaag toch een drukke winkeldag waarbij soms lange wachtrijen ontstonden. Gelukkig zijn de principes van social distancing intussen al ruimschoots bekend, al moeten we specifiek daarvoor ook personeel inzetten.

Mensen vrezen blijkbaar, dat mondmaskers bij ons toch nog zouden verplicht worden en kwamen er vandaag ineens met velen naar vragen. Winkelverantwoordelijke Frederik Vanden Hautte

“Mensen hebben gisteren in het nieuw gehoord, dat er landen zijn waar mondmaskers verplicht zijn en kennelijk is daaruit de vrees ontstaan, dat dit er ook bij ons zit aan te komen. ‘t Is vreemd, maar vandaag waren er ineens veel klanten die een mondmasker kwamen kopen. Wij hebben die op voorraad, sinds we zelf een leverancier hebben gevonden. Daar hebben we de mondmaskers gekocht voor ons eigen personeel en dezelfde verkopen we nu ook in onze winkel. Goedkoop zijn ze niet: ze kosten 17,50 euro per stuk, omdat het ook wel om duurzam maskers gaat. Ze zijn uitgerust met een filter en wasbaar. En plots wil iedereen ze nu hebben. Ik sta er een beetje versteld van.

7. Diégo Backaert (53) strijdt als thuisverpleger al tegen het coronavirus sinds begin deze maand. Voor ons geeft hij elke dag een inkijk in zijn leven als hulpverlener.

“Het is opnieuw een zonnige dag, maar geen dag zonder zorgen. Dat kan niet meer. De eerste patiënte van de dag doet haar beklag, want haar vriend zit in een nabijgelegen woonzorgcentrum. De regels zijn volgens haar daar nu zo streng dat hij opgesloten zit op zijn kamer. Hij mag niet meer naar de gemeenschappelijke ruimte en moet drinken op commando. Ze komen ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds en dan moet hij drinken. Zou het waar zijn?”

“Een andere dame heeft een nagelprobleem. De voetverzorging kan of wil niet meer komen, dus hebben wij de tang gepakt om de hoek van haar grote teennagel af te knippen. Zo kan die niet meer in haar teen groeien. Het is maar uitstel, hopelijk wordt ze snel geholpen.”

Sommigen ontsmetten de deurbel. Jammer genoeg slaan vele anderen de raadgevingen in de wind. Diégo Backaert

“Hoe langer deze pandemie duurt, hoe meer het me verbaast dat mensen zich snel aanpassen. Corona is al bijna een deel van het leven geworden. De meeste mensen houden afstand, ze zijn voorzichtig, letten op hygiëne. Het is toch wel bijzonder aan de mens dat als hij zijn gedrag kan aanpassen, als hij moet en wil.”

“Niet iedereen is echter even voorzichtig. Terwijl we een man aan het verzorgen zijn wordt er gebeld. Zijn echtgenote doet open voor de poetsvrouw. Die komt binnen zonder handschoenen, zonder masker. Sommige mensen willen het nog echt niet begrijpen. Ik spreek er haar op aan, want ondertussen zit ze ook gezellig met de echtgenote een kopje koffie te drinken. Ze antwoordt: ik ben niet ziek. Anderzijds kom ik ook bij mensen langs die de deurbel ontsmetten. Zij houden zich aan de voorschriften, maar wat maakt het uit als al die anderen de regels en raadgevingen in de wind slaan? Ik vrees er een beetje voor. Het zal nooit meer worden als voorheen.”