Dagboek van zeven Oost-Vlaamse helden van hier: “Komt het goed, vragen patiënten. Maar wat moet je antwoorden als je niet weet hoe ze zullen evolueren?”

VDS/DND/YDS/RLA/ASD/DCRB/WSG

31 maart 2020

09u00

6