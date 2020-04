Dagboek. Thuisonderwijs bij een gezin met 4 kinderen: “Dochter klaagt dat mama meer beschikbaar is dan ik”

Gent

Nieuwe leerstof zelf aanbrengen bij de kinderen, het is een uitdaging in alle gezinnen. Maar in een gezin met 4 kinderen , zoals dat van Mieke Boucqué en Christophe Vanderschueren, misschien nog net iets meer. Hayley (10), Owen (8), Spencer (5) en Madelyn (3) zitten op de Sint-Michielsschool in Merelbeke, en de ouders zijn zeer tevreden over de begeleiding van de school.