Dag van de Leerkracht: schepen bedankt leraren op 15 scholen Wietske Vos

05 oktober 2020

11u44 2 Gent Op deze dag van de Leerkracht trekt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen), naar 15 Gentse scholen om zelf de leerkrachten expliciet te bedanken voor hun inspanningen. Een van haar eerste haltes vanmorgen was stedelijk basisschool Henri D’Haese in Gentbrugge.

Gewapend met grote bedankingskaarten en een muziekband zet de stad Gent haar leerkrachten vandaag in de bloemetjes. Schepen Decruynaere trekt naar 15 scholen en ging vanmorgen onder meer langs bij basisschool Henri D’Haese in de Tweekapellenstraat in Gent. De band speelde als ode aan de leerkrachten, die grote bedankkaarten ondertekend door de leerlingen overhandigd kregen. De leerlingen klapten voor hun leerkrachten en stuurden veel ‘hartjesgebaren’ (een hartje vormen met de beide duimen en wijsvingers) naar hen toe.

Leraar in Gent en ondersteuningsplan

Decruynaere maakte van de gelegenheid gebruik om het ondersteuningsplan ‘Extra handen op school’ voor te stellen. Dit plan moet de werkdruk verlagen als er leerkrachten door corona of quarantaine uitvallen in de klas. Daarnaast wordt vandaag ook het ‘Leraar in Gent’ officieel gelanceerd, een platform “dat mee moet helpen “zorg te dragen voor alle leerkrachten in Gent”.

