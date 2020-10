Dag van de Leerkracht: Gent luistert naar noden van de leerkrachten en maakt 180.000 euro vrij voor tijdelijke hulp op scholen Wietske Vos

05 oktober 2020

12u44 3 Gent Op de dag van de Leerkracht zet de stad Gent twee nieuwe initiatieven voor het onderwijs op de rails. Het project ‘Leraar in Gent’ wil in dialoog gaan met huidige én toekomstige leerkrachten en directeurs, en hen gerichte ondersteuning bieden. Daarnaast trekt het stadsbestuur 180.000 euro uit voor een reserve van tijdelijke medewerkers die op korte termijn kunnen inspringen op scholen.

Via het nieuwe project ‘Leraar in Gent’, dat wordt uitgewerkt binnen Onderwijscentrum Gent, wil de stad Gent mensen warm maken om leerkracht te worden in Gent, en ervoor zorgen dat ze dat ook te blijven. Daarvoor gaat de stad allereerst in dialoog met (toekomstige) leerkrachten en directies, via een enquête waarin zij kunnen aangeven welke ondersteuning ze nodig hebben om hun job goed te kunnen uitoefenen.

“In deze enquête peilen we naar heel wat verschillende aspecten van het lerarenberoep”, zegt Kathleen Nuyts, projectleider van ‘Leraar in Gent’. “Een groot deel gaat over de zorg voor de leerkracht en de directie: wat hebben ze nodig om hun job goed te doen en om te professionaliseren? Daarnaast bevragen we op welke manier ze het best netwerken, om snel en efficiënt goede praktijken te kunnen uitwisselen. Ook willen we aandacht hebben voor het verschil in noden tussen ervaren en startende leerkrachten.” Vandaag worden op alle Gentse scholen, stedelijke en andere, in totaal 7.000 kaartjes verdeeld met de oproep aan leerkrachten om de enquête in te vullen.

Starterspakket

In een volgende stap stelt Leraar in Gent een starterspakket samen dat beginnende leerkrachten beter wegwijs moet maken in het educatieve en culturele aanbod in Gent. Nuyts: “Werken in een stad heeft voor leerkrachten heel wat troeven, zoals en breed educatief aanbod naast de deur, een grote diversiteit enzovoort. Dat willen we in de kijker zetten.” Dit pakket brengt ook de ondersteuning die de stad aanbiedt voor de Gentse scholen, extra onder de aandacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de brugfiguren en Brede School.

Tijdelijke helpende handen

Daarnaast maakt de stad werk van een reservepool van tijdelijk medewerkers die op korte termijn acute personeelsnoden op scholen kunnen opvangen. Veel leerkrachten zijn niet noodzakelijk ziek, maar moeten uit voorzorg in quarantaine. Snelle vervanging is dan nodig. Het stadsbestuur trekt 180.000 euro uit voor een pool van vrijwilligers en interimkrachten met of zonder pedagogisch diploma die vanaf nu tot eind 2020 paraat staan.

Zo wil de stad vermijden dat de leerkrachten die aan de slag blijven de gaten moeten opvullen en op hun beurt uitvallen. “Met deze middelen willen we de scholen ondersteunen, zodat ze zich kunnen focussen op hun kerntaak. Ze zijn al heel flexibel en nemen alle uitdagingen aan. Als stad willen we daar mee onze schouders onder zetten”, zegt Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs.

De Dag van de Leerkracht vormde dit jaar het uitgelezen moment om de leerkrachten een extra hart onder de riem te steken. Daarom trekt de stad Gent vandaag met een reusachtige bedankkaart en een muziekband naar 15 scholen. Ook ouders konden op de bedankkaart een boodschap kwijt voor de leerkrachten.