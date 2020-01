Dag na verwoestende brand al inzamelactie voor Maaike Kleedt Sabine Van Damme

31 januari 2020

14u09 0 Gent Een dag nadat de winkel van Maaike Verweeën op de Kraanlei helemaal is uitgebrand, springt Gent voor haar in de bres. Collega-zelfstandige en goede vriendin Julie Mys heeft een crowdfunding gelanceerd.

Voor Maaike Verweeën van Maaike Kleedt zijn het emotionele dagen. Haar winkel is helemaal uitgebrand, haar nieuwe collectie ging volledig verloren. Ze belde intussen haar leverancier op, maar ving daar bot. Al haar orders zijn on hold gezet omdat ze - zo klonk het – geen kapitaal meer heeft om nieuwe bestellingen te doen. Maaike heeft nochtans nog een andere winkel, in dezelfde straat.

“Om haar in eerste instantie te helpen weer op haar pootjes terecht te komen, heb ik een crowdfunding gestart”, zegt Julie Mys, ook een zelfstandige ondernemer in Gent en een goede vriendin van Maaike. “Maaike zit in de Dekenij Oudburg, ze is graag gezien en ze doet heel veel voor Gent. Het zou leuk zijn als wij nu ook iets voor haar kunnen doen, na zo’n ingrijpende tegenslag.”

Wie Maaike wil steunen, kan dat via deze pagina.