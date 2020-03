Daar zijn de Queen Towers weer: 223 woningen en hotel met 133 kamers

Erik De Troyer

14 maart 2020

10u20 0 Gent Deze week startte het openbaar onderzoek voor de nieuwe reïncarnatie van de Queen Towers. Die woontorens aan het Sint-Pietersstation stonden eerder al eens op het programma maar belandden na de Optima-crisis in de koelkast. Nu doet een nieuwe projectontwikkelaar een nieuwe poging om het project te realiseren.

De Queen Towers waren een tijdje een begrip in Gent. Het enorme woonproject was een plan van Optima Global Estate, de vastgoedtak van de Optima Bank die in 2016 overkop ging. De zaak zorgde voor een pijnlijke politieke crisis maar in de rand daarvan verdwenen ook de Queen Towers van de radar. De buurt had zich tegen de bouw verzet en de bouwvergunning werd vernietigd.

Nu duiken de torens plots weer op. Er is een nieuwe projectontwikkelaar: Triple Living uit Antwerpen samen met Groep Caenen Capital Fund uit Middelkerke. In grote lijnen ziet het project er gelijkaardig uit. Het gaat nog steeds om twee grote woontorens naast mekaar. Toch zijn de plannen helemaal vernieuwd door architecten John Bontinck en David Van Severen.

Beide torens tellen 23 verdiepingen en zijn 80 meter hoog. Ze moeten in totaal 223 woningen tellen waarvan er 20% ‘bescheiden woningen’ moeten worden. De drie onderste verdiepingen zullen ingenomen worden door een hotel met 133 kamers, samen goed voor een oppervlakte van 5.582 vierkante meter. De hotellobby komt samen met een ‘foodcourt’ op de gelijkvloerse verdieping. Op de bovenste verdieping van beide torens komt een daktuin.

Actiecomité Buitensporig kondigt alvast aan de documenten kritisch te zullen bestuderen.