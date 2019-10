Daar is Open VLD Gent-Zuid weer: 43 van de 92 kandidaten komen van daar Sabine Van Damme

18 oktober 2019

21u38 3 Gent Zaterdag zijn er interne bestuursverkiezingen bij Open Vld Gent. En hoewel de partij maar wat graag wil laten uitschijnen dat de plooien na de exit van Christophe Peeters als schepen zijn gladgestreken, is dat nog steeds niet zo. ‘Gent-Zuid’, de afdeling die verantwoordelijk wordt geacht voor de ‘coup’ op Peeters, is iets te opvallend aanwezig bij de kandidaat-bestuursleden.

45 plaatsen zijn er in het bestuur van Open Vld Gent. Bedoeling is dat die relatief evenredig verdeeld worden over de 6 onderafdelingen van de liberale partij: Open Vld Gent-Centrum, Noord-Oost, Noord-West, Oost, West, en Zuid. Alleen zal dat niet gebeuren. Want van de 92 kandidaten, zijn er liefst 37 afkomstig van de afdeling Gent-Zuid. En dat is geen toeval. Er zijn zelfs meerdere kandidaten van Gent-West van wie de echtgeno(o)t(e) – al dan niet plots – ook kandidaat is. Zo staat de vrouw van schepen Sami Souguir op de lijst, net als haar stiefpapa, maar ook de koppels Denis en Colette Van Impe, en zelfs Mick en Laurence Daman. Mick Daman, die jarenlang voorzitter was van Open Vld Gent, staat dus terug op de kandidatenlijst. Nochtans moest hij onder zware druk een stap opzij zetten in de nasleep van de Peeters-affaire.

Dat Sami Souguir, en niet Christophe Peeters schepen werd, werd gezien als een ‘coup’ door de afdeling Gent-Zuid. Mick Daman had zelf leden van die onderafdeling opgeroepen om te stemmen voor Souguir. Niet officieel verboden, maar vooral ook niet ‘neutraal’, als voorzitter. De ‘macht’ van Gent-Zuid werd toen al in vraag gesteld. Maar Gent-Zuid is dus duidelijk niet van plan die macht te laten varen. Ze hebben hebben actief geronseld om morgen op ‘hun’ kandidaten te stemmen, met een brief waarop de ‘Gent-Zuid-kandidaten’ duidelijk staan aangeduid.

Er zijn nog opvallende namen op de kandidatenlijst, los van Gent-Zuid, naast Louis Verhofstadt waar we het eerder al over hadden. Geert Versnick duikt opnieuw op, ook al was die door zijn partij naar de uitgang geduwd na zijn ontslag als gedeputeerde. Frank Demeyer, sinds jaar en dag een van de steunpilaren van Versnick, staat er ook op. De andere bekende namen van de ‘oude garde’, Erwin Devriendt en Sas van Rouveroij, zijn dan weer niet te bespeuren. Het wordt dus opnieuw een spannende dag voor de liberalen in Gent.