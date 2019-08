Daar is de zon, daar zijn de blauwalgen: twee weken niet zwemmen in vijver Blaarmeersen Waterpolo-tornooi wijkt uit naar Watersportbaan HAA

22 augustus 2019

11u34

Bron: VRT, Belga, Stad Gent 20 Gent De temperaturen schieten opnieuw de hoogte in, maar wie verkoeling wil zoeken in de Gentse Blaarmeersen, is eraan voor de moeite. In de vijver zijn blauwalgen aangetroffen. De komende twee weken geldt er een totaal zwemverbod in het populaire recreatiedomein. Sportkampen op het water wijken uit naar de Leie, het geplande waterpolo-toernooi gaat door op de Watersportbaan.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft metingen gedaan waaruit blijkt dat er blauwalgen aanwezig zijn in de Blaarmeersen. Daardoor is er een compleet zwemverbod van veertien dagen afgekondigd. En het gaat wel degelijk om een serieuze besmetting, dus worden er draconische maatregelen genomen. De hele vijver is afgezet met nadarhekken en lint, waarop duidelijk wordt aangegeven dat er een zwemverbod geldt, en waarom. Dat gebeurde niet enkel aan het strand - eigenlijk de enige plek waar je mag zwemmen - maar rond de volledige vijver. Niemand zal ‘per ongeluk' of ‘onwetend’ het water in kunnen. Het domein zelf blijft voor alle duidelijkheid wel open voor het publiek, er mag alleen niet gezwommen worden.

Geen politiecontrole

“Het is op het advies van de Milieumaatschappij dat we meteen voor een zwemverbod van 2 weken gaan”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “Er wordt nu uitgezocht waar het probleem exact zit. Staalnames door het VMM gebeuren standaard, het jaar rond, zowel in de kindervijver, de zwemzone als het duikersdok.” Extra controle op het zwemverbod komt er volgens Bracke niet. “De mensen van de Blaarmeersen zijn uiteraard aanwezig, maar we gaan geen politiecontrole aan de vijver zitten. Het zwemverbod staat duidelijk aangegeven.”

Het afsluiten van de zwemvijver heeft best wat consequenties, en dat niet alleen voor Gentenaars die dit weekend verkoeling wilden zoeken in de vijver. Er zijn sportkampen aan de gang, die gewoon doorgaan, maar waarvoor alternatieven zijn gezocht. Windsurfen op de vijver is bijvoorbeeld vervangen door kajakken op de Leie.

Internationaal waterpolo-toernooi

Maar voor het komende weekend stond ook een groot, internationaal waterpolo-toernooi gepland op het Blaarmeersen. “Wij hadden woensdagavond wel al door hoe laat het was, omdat we toen al algen zagen drijven", zegt Koen Colpaert van Waterpoloclub KGZV. “We zijn dan al op zoek gegaan naar een alternatief, en hebben dat gevonden bij de kano- en kajakclub Gekko aan de Watersportbaan. Zij helpen ons uit de nood. We kunnen nu spelen in de kom van de Watersportbaan. Die is gelukkig net diep genoeg. De tenten kunnen op de terreinen van Gekko staan. Gelukkig, want we hebben op vrijdagavond 250 eters, en zaterdagavond nog eens 200. Er zijn ook 28 deelnemende teams, onder meer uit Nederland en Frankrijk. Ons toernooi loopt van vrijdagavond tot zondagavond, en kan dus gelukkig gewoon doorgaan.”

De blauwalgen zijn er vermoedelijk ontstaan door de warme temperaturen van de voorbije weken en door een tekort aan zuurstof in het water. Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën, en kunnen giftig zijn. Ze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid, maar ook hoofdpijn en maag- en darmklachten met zich meebrengen. Voor kinderen kan een besmetting zelfs dodelijk zijn. Ook huisdieren kunnen zwaar ziek worden.

Slecht nieuws voor alle zwemmers: er is blauwalg gevonden in de Blaarmeersen en er geldt een zwemverbod voor veertien dagen. https://t.co/mrdxxmMbEl #blaarmeersen #gent Stad Gent(@ Stadgent) link