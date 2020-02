Daar is de lente… of toch bijna, maar de Gentenaars zijn niet tegen te houden Sabine Van Damme

06 februari 2020

De eerste zonnestralen na een grauwe week, en de Gentenaars spurten naar buiten. Amper 8 graden in de binnenstad, en toch zitten er al mensen op een terras. Dat we optimisten zijn, in Gent.

Want lente is het nog lang niet, als het wat tegenzit (of meezit, dat hangt van het perspectief af) kan het zelfs nog gaan sneeuwen in Vlaanderen. Voor zondag wordt de eerste voorjaarsstorm voorspeld. Dus als er zonnestralen zijn, kunnen we er maar beter van profiteren. De Gentse horeca kan er maar wel bij varen. En voor de rest moeten we het maar doen met wat Jan De Wilde ooit zong. “Daar is de lente, daar is de zon. Bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen…”