Cyclocross aan de Watersportbaan: Hopen schors voor looppiste op fietspad gedumpt Erik De Troyer

09 december 2019

Aan de Watersportbaan zijn arbeiders bezig met het vernieuwen van de Finse piste. Dat wordt ongetwijfeld een hele verbetering voor iedereen die de looppiste gebruikt maar de fietsers waren deze morgen minder enthousiast. Op vier plaatsten was de schors namelijk op het fietspad gedumpt. Ook schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) schoot uit zijn sloffen. “Ik vind dit helemaal niet kunnen. Als zoiets gebeurt dan wordt het altijd gedumpt op plekken voor zwakke weggebruikers. Op parkeerstroken of de rijweg zal men zoiets niet tegenkomen.”

De Finse piste is een bevoegdheid van schepen van sport Sofie Bracke (Open VLD). “De leverancier heeft inderdaad hoop op het fietspad gelegd. Het fietspad wordt meteen vrijgemaakt en we bekijken hoe een dergelijke fout in de toekomst niet meer gemaakt kan worden”, zegt ze.