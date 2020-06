Cyclo Studio organiseert sportlessen op het dak Wouter Spillebeen

04 juni 2020

17u09 0 Gent Cyclo Studio in Sint-Denijs-Westrem organiseert sinds kort openluchttraining op het dak van hun gebouw in de Kortrijksesteenweg. In het kader van de coronamaatregelen mogen hun leden nog niet binnen sporten, dus zetten ze hun ‘workout paradise’ deze week buiten. “Zonder de andere gebruikers van het gebouw te storen, want we werken met headsets zoals die van een silent disco”, klinkt het.

Zes maanden geleden opende Enzo Maenhout Cyclo Studio in Sint-Martens-Latem. Daar concentreerde hij zich op groepslessen indoor fietsen op gesofisticeerde hometrainers. “Die meten onder andere het wattage van de fietser zodat iedereen op zijn eigen tempo kan trainen”, vertelt Enzo. “Zo’n fietsen kosten al snel meer dan 2.500 euro, dus dat haalt niet iedereen zomaar in huis. Daarnaast is het gewoon leuk om in groep en in een unieke omgeving te trainen.”

Groepslessen

Maar de coronamaatregelen leken een stok in de wielen te steken. Twee maanden lang moest de nieuwe fitness de deuren sluiten. Deze week kunnen deelnemers op het dak van het gebouw trainen. “Ik speelde al langer met het idee om alles naar het dak te verhuizen in de zomer, maar nu moest ik dat ineens in een paar dagen georganiseerd krijgen om zo snel mogelijk weer te kunnen openen”, aldus Enzo.

“Ik ben met alle aandeelhouders beginnen praten en het is gelukt. We veroorzaken ook helemaal geen overlast voor de andere gebruikers van het gebouw omdat we met headsets werken zoals dat bij een silent disco gebeurt. We organiseren groepslessen met maximaal 19 deelnemers en één instructeur en twee van de drie lessen tot nu toe zaten helemaal vol. Het concept slaat duidelijk aan. Het is dan ook iets nieuws om met indoortoestellen buiten te sporten.”