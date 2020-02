Cycling Vlaanderen wil meer meisjes op de fiets krijgen Jill Dhondt

26 februari 2020

18u45 1 Gent De wielerfederatie Cycling Vlaanderen lanceerde woensdag een campagne om meer meisjes tussen de twaalf en de achttien jaar op de fiets te krijgen. Dat initiatief kwam er vanuit het besef dat er opvallend weinig jonge vrouwen op de koersfiets springen, in vergelijking met het aantal jongens.

Momenteel doen slechts 152 meisjes onder de achttien jaar aan wielrennen in competitieverband. Dat is heel weinig, wetende dat het aantal jongens in dezelfde leeftijdscategorie twintig keer zo hoog ligt. Met de campagne ‘Zij aan Zij’ wil Cycling Vlaanderen, samen met de radiozender MNM, meer meisjes warm maken om op de competitiefiets te springen. Daardoor kunnen meisjes tussen de twaalf en de achttien jaar het plezier van het wielrennen ontdekken, en samen toewerken naar een eerste fietscompetitie. Iedereen is welkom: van meisjes die nog nooit een koersfiets hebben aangeraakt tot meisjes met meer ervaring.

Gemengde wielersport

Met deze actie wil Cycling Vlaanderen een sneeuwbaleffect in gang zetten. Door meisjes warm te maken voor wielrennen hopen ze veertig enthousiastelingen mee te kunnen nemen naar de koers. Van daaruit hopen ze het aantal vrouwelijke deelnemers te verhogen voor het Belgisch Kampioenschap ‘weg’ en het Kampioenschap van Vlaanderen ‘weg’. Op die manier moet het dameswielrennen een normaal gegeven worden.

De wielerfederatie hoopt meisjes te kunnen aanspreken door enkele drempels weg te nemen. Zo zullen de ingestroomde meisjes een fiets, schoenen, en uitrusting van de federatie kunnen gebruiken. Een team van vrouwen zal klaarstaan om hen professionele begeleiding te geven van aan de zijlijn. Die groep bestaat onder meer uit huidig Belgisch kampioene op de weg Jesse Vandenbulcke, ex-internationaal profwielrenster Lieselot Decroix en triatlete Mieke Suys. Wie interesse heeft, kan langskomen op de try-outs begin maart, erna volgen nog workshops, trainingen, regionale wedstrijden en een stage.

Meer informatie op zijaanzij.cycling.vlaanderen.