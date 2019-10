Cycling Vlaanderen opent gloednieuw veldritparcours in Blaarmeersen Yannick De Spiegeleir

23 oktober 2019

16u59 0 Gent In functie van de opleiding van een nieuwe generatie veldrijders opende Cycling Vlaanderen woensdagnamiddag een nieuw veldritparcours aan de Blaarmeersen.

Voor de officiële opening had Cycling Vlaanderen nationaal bondscoach veldrijden Sven Vanthourenhout en Dirk Ongena, coach van het Cycling Vlaanderen Team U23 opgetrommeld. Zij organiseerden een training voor veldrijders- en mountainbikers. Cycling Vlaanderen vroeg en kreeg de toestemming van de stad om een stukje van de Blaarmeersen om te bouwen tot een veldritparcours.

“De omloop is ongeveer één kilometer lang en heeft alles wat een huidig parcours zo uitdagend maakt. Trappen, korte bochten, snelle stroken, balkjes, steile afdalingen, ... De ideale trainingslocatie voor jong en oud”, zegt Frank Glorieux, ceo van Cycling Vlaanderen. “Er is in Vlaanderen grote nood aan veilige en technisch hoogstaande omlopen om een nieuwe generatie veldrijders op te leiden. Zeker in Oost-Vlaanderen is de nood hoog, want hier situeren zich slechts 2 van de 13 vaste veldritparcours.”