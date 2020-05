Cultuurorganisatie zorgt ervoor dat skaters zich zoveel mogelijk aan regels houden Jill Dhondt

24 mei 2020

10u07 0 Gent Voor KAPOW is het skatepark hun tweede thuis. Het is één van de gebieden waar ze rond werken als vzw, naast muziek en visuele cultuur. Sinds dit weekend voorzien ze op vraag van het Stad positieve preventie in skateparken. Ze zorgen ervoor, op een niet-dwingende manier, dat de bezoekers zich zoveel mogelijk aan de regels houden.

De skateparken zijn terug open sinds maandag, mits drie voorwaarden: de bezoekers moeten 1,5 meter afstand garanderen, er mogen maximum 20 skaters per park, en er moet één volwassene aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Daarom vroeg de Sportdienst KAPOW om op een constructieve manier preventie te voeren. “We komen vaak in de skateparken, dus de andere skaters kennen ons”, zegt Matthias van KAPOW. “De komende zes weken zullen we elke woensdag en zaterdag aanwezig zijn in het Zuidpark, het Keizerspark en het Westveld. Samen met de skaters zorgen we ervoor dat alles goed verloopt zodat de parken open kunnen blijven, ook als wij er niet zijn. We voorzien handgels, kuisen de toestellen af, en zien erop toezien dat de maximumcapaciteit en de afstanden gerespecteerd worden. Dit alles gebeurt in samenspraak met de andere skaters.”