Cultuurhuis De Centrale is voorlopig een opvangbubbel voor basisschool De Buurt Sabine Van Damme

19 mei 2020

15u55 0 Gent “We zijn op zoek naar ruimte zodat elke school kan opstarten.” Deze oproep lanceerde onderwijsschepen Decruynaere 2 weken terug. Gisteren opende De Centrale met een groot hart de deuren voor één opvangbubbel van methodeschool De Buurt.

Eerste, tweede en zesde leerjaar laten starten in opgesplitste klasjes met maximum 14 kindjes, het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, zeker in kleinere schoolgebouwen. “Wij zijn al ruim 9 weken gesloten”, zegt Luc Baeckeland van De Centrale. “We hebben hier ruimte. Dus waarom zouden we niet bijspringen voor het onderwijs? We hebben ons aangemeld bij het Onderwijscentrum Gent, en zij hebben ons gekoppeld aan Methodeschool De Buurt. Zo komt het dat hier sinds gisteren enkele vrolijke kinderstemmen door het gebouw schallen.”

Eén opvangbubbel huist er nu in De Centrale, met maximum 14 kinderen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar. “Ze hebben de Kelderzaal, de inkomhal aan de Ham, de binnenkoer van De Centrale, en zelfs het parkje van ENTR, aan de overkant van de straat. Maandag waren er 8 kindjes, met twee leerkrachten en een vrijwilliger van de stad. ’s Morgens stond er schoolwerk op het programma, maar in de namiddag kunnen de kinderen dus vrolijk buitenspelen. Met de huidige weersvoorspellingen is dat fantastisch natuurlijk.”

Ondertussen bereidt De Central ook de eigen heropening voor. Niet dat daar al een datum op is geplakt, maar het kan nooit kwaad om voorbereid te zijn.