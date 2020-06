Cultuur wordt ook de komende drie jaar duurzamer Jill Dhondt

22 juni 2020

12u27 0 Gent De Stad Gent en Greentrack Gent vzw hernieuwen hun samenwerking om de Gentse cultuursector nog groener te maken. De voorbije drie jaar konden cultuurhuizen zoals het Design Museum, de Handelsbeurs en het Industriemuseum meer dan een vierde van hun energieverbruik naar beneden halen.

De voorbije drie jaar ondersteunde het stadsbestuur Greentrack, een netwerk van cultuurhuizen die duurzamer willen werken, om het energieverbruik van de sector te verminderen. 30 energiecoachings en 15 investeringen later, werpt de samenwerking vruchten af. Het energieverbruik van de deelnemers daalde, wat een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot met zich meebrengt. Het Design Museum is de winnaar, met een energiebesparing van 28 procent dankzij slimme investeringen in ledverlichting en stookinstallaties. Met wat moeite werden zelf de kaarslampen in de kroonluchters vervangen met duurzamere lampen. De Handelsbeurs kon een verlaging van 25 procent voorleggen door de airco en keukenapparaten te vervangen door groenere modellen. “Door je personeel erop te wijzen de schakelaars uit te zetten, de deuren dicht te houden en de verwarming te verlagen kan je ook al opvallend veel besparen”, zegt Eva Peeters van Greentrack.

Ook de komende drie jaar zal de Stad Gent de cultuursector verder ondersteunen om het energieverbruik te stimuleren, en hernieuwbare energie aan te moedigen. Daarnaast zal Greentrack hulp en advies blijven voorzien aan cultuurhuizen om andere klimaatuitdagingen aan te gaan, zoals voedselverspilling. “Onze aandacht voor het klimaat mag niet verslappen”, zegt klimaatschepen Tine Heyse, “ook niet tijdens de coronacrisis. Problemen zoals de groeiende droogte herinneren ons eraan dat dit nodig is.”