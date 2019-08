Culinaire kapel Holy Food Market krijgt tweede leven als Den Baudelo: “Gentenaars moeten zich hier weer thuis voelen” Erik De Troyer

21 augustus 2019

18u21 4 Gent Overal hangt de naam Holy Food Market nog uit, maar officieel is de eetmarkt in de oude Baudelokapel er niet meer. “Voortaan heet dit pand ‘Den Baudelo’. De verwijzingen naar de naam ‘Holy Food Market’ worden de komende weken verwijderd, maar we blijven intussen wel open. Dit moet een stek zijn waar Gentenaars zich weer op hun gemak voelen”, zegt Guido Janssens.

In februari 2017 opende Holy Food Market de deuren. Het unieke concept in de gerestaureerde Baudelokapel nam een blitzstart. Toeristen, Gentenaars,... ze wilden allemaal zien wat er met de kapel gebeurd was. Het zat er afgeladen vol. Maar het mooie weer bleef niet duren. Geleidelijk trok de kapel minder en minder volk. De huur van 15.000 euro die zaakvoerder Ladislas Leys moest recupereren via eetstanden en sponsors, maakte alles er niet makkelijker op. In juni kondigde Leys het einde van Holy Food Market aan.

De eigenaar van het pand besloot daarop de kapel eigenhandig te runnen. Hij vond Guido Janssens, consultant voor Goalpartner, Steven De Munter die onder andere de Karper en het Belfortcafé onder de stadshal runde en eventspecialist Yves De Neve. Zij moeten de vroegere Holy Food Market uit het slop trekken.

Lokale producten

“De nieuwe naam ‘Den Baudelo’ moet de kapel doen aansluiten bij haar eigen verleden. Toeristen zijn hier natuurlijk nog steeds welkom, maar we willen vooral de Gentenaars terug naar hier lokken. Dat willen we doen met Gentse producten. Er zijn er heel wat zoals neuzekes, sneeuwballen, confituur, koffie,... Die moeten hier allemaal terug te vinden zijn. We zijn nog op zoek naar Gentse ondernemers die hier een stek willen. Het aantal eetkramen zal vermoedelijk verminderen van 17 tot een 12-tal maar met meer vers gekookt eten. Alles is de voorbije jaren iets te veel richting gefrituurde kost opgeschoven. De cocktailbar verdwijnt en maakt plaats voor een podium. Daar kunnen boekvoorstellingen, optredens van straatmuzikanten, enzovoort. Ook evenementen kunnen hier een plek krijgen. Het belangrijkste is dat er heel wat leven in dit gebouw moet komen zonder dat het een discotheek wordt”, zegt Guido Janssens.

Er zijn zelfs nog uitbreidingsmogelijkheden. Binnenkort begint de renovatie van de oude bibliotheekvleugel. Ook daar zijn nog mogelijkheden. “Bedrijfsfeesten, culturele evenementen, het kan allemaal. Op de bovenverdieping van de kapel zou bijvoorbeeld ook een topchef een restaurant kunnen beginnen. Alles is hier mogelijk en het potentieel is enorm.”

Terug naar begindagen

Steven De Munter zal de leiding krijgen over het horecagedeelte. Hij deed dat ook al tijdens het eerste jaar van de Holy Food Market toen alles nog goed liep. “We zijn geweldig gestart. We serveerden top-cocktails voor 10 euro met een pak fruit. Daarna wilde men het zelf doen en werd de lat wat lager gelegd. Minder vriendelijk, minder kwaliteit van cocktails,... We moeten terug naar die begindagen”, zegt hij.