Creatievelingen glippen Blaarmeersen binnen via sluipwegen nu recreatiedomein volboekt is: “We zijn op de hoogte en gaan extra controleren” Cedric Matthys

08 augustus 2020

10u52 4 Gent Steeds meer creatievelingen zoeken manier om de Blaarmeersen toch binnen te geraken. Nu met het warme weer alle plaatsen in het Gentse recreatiedomein zijn volboekt, wisselen bezoekers bandjes uit en glippen via de hekken naar binnen. “Onze bewakingsagenten zijn op de hoogte en gaan extra controleren", zegt schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD). “De pakkans is groot.”

Wie nog een plaatsje zoekt aan de vijver van de Blaarmeersen, is hopeloos te laat. Het domein, dat normaal gezien vrij te bezoeken is, voerde gezien de coronamaatregelen een reservatiesysteem in. Zowel voor zondag als zaterdag zijn alle plaatsen gereserveerd. Het hoeft dan ook weinig te verbazen dat heel wat mensen creatieve manieren zoeken om het systeem te omzeilen.

“De jongste dagen merkten we dat sommige bezoekers hun bandjes doorgeven", laat schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD) weten. “Ze knipten hun bandje door en plakten het dan opnieuw samen met plakband. Wie we op die manier konden klissen, verwijderden we meteen van het terrein. Twintig bewakingsagenten staan in voor de controle aan de ingang. De pakkans is dan ook groot.” (lees verder onder de foto)

Sluipwegen

Naast het doorgeven van bandjes viel vrijdag ook op dat tientallen personen via de hekken naar binnen glipten. Intercommunale Farys, verantwoordelijk voor de uitbating, schermde het terrein zo goed mogelijk af, maar enkele creatievelingen dokterden sluipwegen uit. “De Blaarmeersen volledig hermetisch afsluiten, gaat gewoonweg niet", geeft Bracke toe, “maar we zijn op de hoogte van het probleem. We gaan hier dan ook extra op toezien. De limiet op het aantal bezoekers is niet zomaar ingevoerd. Het is belangrijk dat iedereen de regels volgt.”