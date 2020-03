Creatief zijn in coronatijden: Henk Rijckaert en dochter Mira tonen hoe het moet Wouter Spillebeen

20 maart 2020

17u42 5 Gent Inspiratie nodig om creatief de tijd te verdrijven met uw kinderen in coronatijden? Henk Rijckaert en zijn dochter Mira maken wekelijks een Youtubevideo om te tonen hoeveel plezier je kan halen uit samen dingen maken.

De Koterij, de wekelijkse doe-het-zelfshow van Henk Rijckaert op Youtube, is in coronatijden omgetoverd tot de ‘Blijf in uw koterij’. Omdat de scholen gesloten zijn, moet ook Mira, de dochter van Rijckaert, thuis blijven. Om te tonen hoe die tijd samen creatief ingevuld kan worden, maken vader en dochter de komende weken samen video’s. “Hopelijk brengt het jullie op een idee of geeft het jullie wat inspiratie. Wij hebben ons alvast hard geamuseerd bij het maken van deze video”, schrijft Rijckaert, die ouders wil aanzetten om samen dingen te maken.

In de eerste video toont Mira meteen dat ze niet moet onderdoen voor haar vader en dat ze ook met een soldeerbout overweg kan. De opvolging is alvast verzekerd.