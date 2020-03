Creatief met regeltjes: gezellig samen aperitieven op de Vrijdagmarkt Sabine Van Damme Wannes Nimmegeers

“Lockdown, geen horeca. Maar ambulante handel in voedingswaren mag wel. Een Frietkot mag open voor afhaaleten, niet om er te blijven zitten.” Vandaag op de Vrijdagmarkt was een mengeling van die drie regels te zien op de Vrijdagmarkt. Ambulante voedingskramen, ver uit elkaar, met mensen die eten ‘afhaalden’. Creatief met regeltjes dus.

Gentenaars zijn altijd ‘goestedoeners’ geweest, en ook nu blijken er een paar creatief om te gaan met de lockdown-regels. Verboden werd het niet, of de kramen werden in elk geval niet gesloten, maar het is toch op het randje. Ambulante kramen met voeding mogen officieel wel open in het weekend. Maar of het nu de bedoeling is om daar een gezellig samenzijn te organiseren? Officieel moeten mensen uit elkaars buurt blijven, zoveel mogelijk. En dus niet gezellig samen oesters en cava zitten slurpen, zelfs niet in de buitenlucht. Creatief met regeltjes, dat wel, maar in deze tijden misschien niet het beste idee.