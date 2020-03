Creatief met corona: Wim Claeys laat kinderkoor De Stemband buiten optreden, met een meter afstand, en livestreamt via Facebook Sabine Van Damme

14 maart 2020

18u57 22 Gent Voor originele ideeën moet je altijd in Gent zijn. Volkszanger Wim Claeys wilde de wekelijkse repetitie van kinderkoor De Stemband niet afgelasten, maar wilde ook de coronaregels niet breken. Dus traden de kinderen buiten op, netjes met telkens een meter afstand. Het optreden werd uitgezonden via de Facebookpagina van De Stemband.

“We gaan binnenkort een nieuwe cd opnemen - al zal dat waarschijnlijk niet mogen - dus ik wilde niet alle repetities afzeggen”, grijnst Wim Claeys. “Zowat de helft van de kindjes is komen opdagen. We zijn buiten en ver van elkaar, dus we kunnen elkaar niet besmetten. Het is veilig, en het is plezant. Je moet die gasten toch met iets bezighouden he.” Het optreden werd live uitgezonden via Facebook - ook via de Facebookpagina van HLN Gent trouwens - en behaalde zo meer dan 10.000 kijkers. “Waw kindjes! Dat is meer dan toen we in de Bijloke optraden!”, aldus een enthousiaste Wim, en de kinderen werden er ook alleen maar blij van. Er kwamen zoveel positieve reacties, dat De Stemband volgende zaterdag vermoedelijk hetzelfde doet. Alle lagerschoolkinderen mogen komen meezingen - in 't Gents uiteraard - en iedereen kan uiteraard opnieuw live meekijken.

Elke zaterdag, van 11.30 tot 12.30 aan Herberg Macharius aan de Voorhoutkaai.