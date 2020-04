Creatief met corona (en de LEZ): garagist maakt mobiele garage en herstelt auto’s bij mensen thuis Sabine Van Damme

29 april 2020

15u16 6 Gent “Mijn garage is nu al ruim 6 weken gesloten, en ik ben het beu.” De creatieve ondernemer Mohamed Hamanni heeft een bestelwagen omgebouwd tot mobiele garage. Zodra het mag volgens de coronaregels gaat hij daarmee bij de mensen thuis hun wagen herstellen. “Zo help ik meteen ook mijn klanten die niet meer tot bij mij in de Tolhuislaan geraken, omdat die in de LEZ ligt”, zegt hij.

Een eenvoudige bestelwagen, volgestouwd met materiaal. Dat is de mobiele garage van Mohamed. “Ik kan hiermee quasi alles thuis bij de klant doen”, zegt hij. “Van het vervangen van een band en de remmen tot klein en groot onderhoud. Om de olie af te laten heb ik een speciaal apparaat gekocht dat de olie opzuigt, zodat ik niet onder de auto hoef te werken. En als er toch iets moet gebeuren dat enkel in de garage kan, dan takel ik het voertuig naar de Tolhuislaan en breng ik het daarna terug.”

“De klanten kunnen reserveren via een website, waar ze meteen ook een duidelijke prijsberekening krijgen. Als ze ons laten komen voor een diagnose, bijvoorbeeld omdat hun motor een vreemd geluid maakt, dan schelden we die prijs kwijt als de klant het probleem bij ons laat herstellen. Blijkt dat we de nodige stukken bij hebben, dan doen we de herstelling meteen. Ook voorbereiden voor de autokeuring of naar de keuring gaan, we doen het allemaal.”

“Op die manier is de mobiele service niet enkel handig in coronatijden of voor chauffeurs die de LEZ niet binnen mogen, het is ook gewoon makkelijk voor mensen die het druk hebben. We kunnen hun auto komen herstellen op hun werk, bijvoorbeeld. Geen gedoe met naar de garage gaan en wachten.” Mohamed heeft voorlopig nog maar één mobiele garage. “Afhankelijk van het succes ervan kan ik uitbreiden naar 2 of zelfs 3 bestelwagens”, zegt hij.

De mobiele service van Mohamed is makkelijk te vinden en te boeken via zijn website, www.mobas.be.