Creatief met corona: een nieuwe grasmat voor Ghelamco Arena, nu er toch niet gevoetbald mag worden



Sabine Van Damme

14 april 2020

15u50 4 Gent De grasmat van de Ghelamco Arena heeft een stevige onderhoudsbeurt gekregen. Het gras heeft nu rustig tijd om te wortelen en te groeien, er mag voorlopig toch niet gevoetbald worden. En als de competitie pas in september weer zou opstarten, zal de grasmat van de Buffalo’s nog nooit zo stevig zijn geweest.

De grasmat in de Ghelamco Arena is een hybride mat, wat wil zeggen dat ze deels uit kunstgras en deels uit natuurlijk gras bestaat. “Elk jaar krijgen de acht natuurgrasvelden van KAA Gent – dus die in de Ghelamco en de terreinen op het oefencomplex in Oostakker en die voor de jeugd aan de Warmoezeniersweg - een onderhoudsbeurt”, zegt Dirk Piens van KAA Gent. “Dat is het ene jaar al ingrijpender dan het andere, afhankelijk van de staat van de grasmat. Dat er dit jaar grondige werken zouden gebeuren aan de grasmat in de Ghelamco was voorzien, maar we hebben van de nood een deugd gemaakt, en die werken vervroegd. Er mag nu toch niet gevoetbald worden, en dat zal de eerste maanden niet veranderen. Dus hebben we samen met onze groenpartner De Ceuster en ons eigen green team al het natuurlijk gras van het veld verwijderd. De ondergrond van kunstgras is wel blijven liggen. Daartussen is nu nieuw gras ingezaaid, en dat heeft nu ruim de tijd om te kiemen en te groeien. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor begin juli niet meer gevoetbald wordt, en het zou zelfs kunnen dat er pas in september opnieuw gespeeld wordt. Het gras heeft dus een heel ruime periode om stevig te wortelen, en zal dus nooit eerder zo goed van kwaliteit zijn geweest.” De werken aan de grasmat hebben een week geduurd, uiteraard met respect voor de verplichte social distancing-regels. Ook vorig jaar waren er werken aan het speelveld in de Ghelamco, maar dat leek toen eerder op stevige tuinwerken. Tweederde van het gras bleef staan, de rest werd bijgezaaid.