Creatief in uw kot: David en zoontje Robin (4) leggen 40 meter lange knikkerbaan aan van de zolder tot de voordeur Jill Dhondt

16 april 2020

13u40 3 Gent David De Beukelaar (36) en zijn zoontje Robin (4) hebben er een week over gedaan, maar hun werk is eindelijk af. Doorheen hun hele huis, in de buurt van de Bourgoyen, hebben ze een 40 meter lange knikkerbaan gelegd: van de zolder tot de voordeur. “Met Pasen hebben we zelfs eieren in de baan verstopt.”

“Robin was al enkele weken op kleinere schaal bezig, maar toen we enkele buizen zagen liggen is de bal pas echt aan het rollen gegaan”, zegt David. “Toen we gingen winkelen zagen we dertig kartonnen rollen in een container liggen, waardoor het megalomane idee ontstond om een gigantische knikkerbaan uit te bouwen. We hebben de buizen in drie keer mee naar huis genomen, en allemaal met de hand doorgezaagd. Met punaises, tape, touw en veel haakjes aan het plafond zijn we tot een knikkerbaan van ongeveer veertig meter gekomen.”

Knikkers uit de bocht

De knikkerbaan werd in een week tijd aangelegd, en moest af en toe bijgeschaafd worden. “Er vlogen soms wat knikkers uit de bochten door de hoge snelheid, dus hebben we de ‘muren’ wat verhoogd. Het eindresultaat: een knikkerbaan van de zolder, door de bovenste verdieping, langs de trap, door de speelkamer, langs de gevel tot aan de voordeur.” De buizen lopen door zes van de acht kamers van het huis waar David en Robin wonen.

Op naar het volgende project

De knikkerbaan blijft nog enkele dagen staan, daarna is het tijd voor een nieuw project. “We lopen er constant met ons hoofd tegen, dus is het tijd voor iets nieuws”, lacht David. “We vinden wel iets om ons te vermaken, zoals een vlieger ineen knutselen. Nee, Robin ‘bezighouden’ is het niet, ik hou niet van dat woord. We leven samen en doen leuke dingen met elkaar, maar ook apart. Kinderen kunnen zich perfect vermaken zonder dat ze ‘beziggehouden’ moeten worden. Zich vervelen is ook een uitstekende bezigheid, daar leren ze ook veel van.”



