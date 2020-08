Crabbelaer maakt BiezeBaazeBier: fans mogen mee beslissen over smaak en uitzicht Sabine Van Damme

13 augustus 2020

16u11 0 Gent Eind september op de markt: BiezeBaazeBier. Nog Gentser kan het moeilijk worden. Crabbelaer is een bestaand Gents bier, maar wilde die verankering met de eigen stad benadrukken. Zo kwamen ze bij Kurt Burgelman terecht. En die laat zijn fans mee beslissen over welk bier dat juist moet zijn. “Ze kiezen alvast massaal voor glas, terwijl wij het eigenlijk in blik wilden uitbrengen.”

Brouwer Kristof Vanderbist en Jean-Marc Van Vynckt van Crabbelaer broeden op een nieuw product: het BiezeBaazeBier. “We wisten dat Kurt van BiezeBaaze fan was van ons bier, en wij zijn fan van hem. De link was dus snel gelegd. En Gentser dan dit wordt het niet meer”, klinkt het. “Voor het BiezeBaazeBier gaan we voor een echte doordrinker met een Duitse toets, want Kurt heeft ook Duitse roots, en met een Crabbelaer-twist. Ons basisreceptuur is klaar, en we experimenteren nog met 3 verschillende gisttypes. Die hebben invloed op de smaak, de kleur en de transparantie van het bier.”

Kurt laat nu zijn fans mee kiezen wat het uiteindelijke BiezeBaazeBier juist zal zijn. Dat gebeurt op een aantal – uiteraard volledig coronaproof – optredens deze maand. “Het is alvast duidelijk dat de fans het bier niet te bitter willen. En ze hebben meteen ook al invloed gehad op de uitvoering. Ons plan was dit bier in blik uit te brengen, maar dat zien de fans niet zitten. Die kiezen resoluut voor glazen flesjes en een glas. Dus hebben we die productie alvast omgeschakeld.”

Het eindresultaat, het definitieve BiezeBaazeBier dus, zal eind september of begin oktober klaar zijn en voorgesteld worden. Daarna zal het te koop zijn in alle drankenhandels in en rond Gent.