Coupure krijgt groene oevers, maar groene eilandjes moeten echt weg Sabine Van Damme

25 mei 2019

17u41 10 Gent Het Gents MilieuFront en het Actiecomité Groene Vallei hebben geprotesteerd tegen het weghalen van de groene eilandjes aan het Van Hembysebolwerk. Die eilandjes moeten weg voor de bouw van een fietsonderdoorgang op het water. “Maar we gaan wel de oevers van de Coupure vergroenen, hopelijk compenseert dat”, zegt schepen Filip Watteeuw.

Met de fietsonderdoorgang onder de Contributiebrug is iedereen blij, daar bestaat geen twijfel over. “Dankzij die ingreep zal je ongehinderd kunnen fietsen van Mariakerke tot in Gent centrum”, zegt Watteeuw. Maar omdat de onderdoorgang op het water komt te liggen, moeten de groene eilandjes op het water weg. Niet dat ze in de weg liggen, maar volgens de ‘watertoets’ van de Vlaamse Waterweg moet de wateroppervlakte die wordt ingenomen door het fietspad gecompenseerd worden. “We wilden de eilandjes nog verplaatsen, maar dat blijkt onmogelijk”, aldus nog Watteeuw. “Ze zijn 15 jaar oud en eigenlijk helemaal kapot. Als we ze proberen verplaatsen, vallen ze uit elkaar. Er zit dus niks anders op dan ze weg te halen.”

Toch is er ook goed nieuws. “Komende dinsdag stellen de stad en de Vlaamse Waterweg een gezamenlijk Actieplan Water in de Stad voor”, vervolgt Watteeuw. “Daarin staat onder meer dat de oevers van de Coupure vergroend zullen worden, over een lengte van ongeveer een kilometer. Bij de Coupure Rechts zal het echt gaan om planten in substraat langs de oever. We hopen daarmee de groene eilandjes te compenseren. Bovendien wordt het Groenevalleipark doorgetrokken tot tegen het water, de verharding van het Jan Van Hembysebolwerk gaat er grotendeels uit.”

De buurt en het Milieufront kunnen zich wel vinden in deze oplossing. “De vergroening van de oevers van de Coupure vragen wij al heel lang”, zegt Heyse. “Dat beton moet weg.” De werken voor de bouw van de fietsonderdoorgang zouden starten in maart volgend jaar. Zodra er echt gebouwd wordt, moeten de eilandjes weg. Een timing voor de groene oevers van de Coupure is er nog niet.