Coronavriendelijk theater: elke acteur heeft eigen podium, toeschouwers zitten in bubbels met koptelefoon Jill Dhondt

08 augustus 2020

07u00 0 Gent Het Gentse toneelgezelschap Belgisch Repertoire Theater organiseert deze maand een wel heel coronavriendelijke voorstelling, waarbij elke acteur een eigen podium heeft. Ze spelen in de ruime tuin van het Centrum Ros Beyaerd, waar de toeschouwers op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten. Om het toneel toch verstaanbaar te houden, kregen ze elk hun eigen koptelefoon.

Wie toekomt in de Sint-Pietersaalststraat ziet al van ver de poster staan van het ‘Huwelijksspel’ dat vanavond in première ging. Een steward brengt je van de deur naar je plaats, geeft je een eigen koptelefoon en meet nog eens de afstand tussen jou en de burenbubbel, om zeker te zijn dat er anderhalve meter tussen zit. De mondmaskers moeten helaas aan blijven, maar de organisatie zorgt er wel voor dat iedereen een flesje water van het huis krijgt, heel verfrissend tijdens een hittegolf.

Even na half 20 gaat de voorstelling van start. Tussen de bomen, achteraan de tuin, staan drie podia. Eén voor de verteller Pieter Klinck en twee voor de acteurs Paul Ooghe en Geert Willems. Samen spelen ze ‘Huwelijksspel’ van Edward Albee, een tragikomisch stuk over een huwelijk in crisis. De regisseur Jaap Lema gaf zijn eigen draai aan het stuk en voegde heel wat coronagerelateerde grapjes toe.

Het gezelschap speelt nog elk weekend tot 23 augustus in het Centrum Ros Beyaerd. Daarnaast kunnen de spelers ingehuurd worden om het stuk bij iemand thuis in de tuin te brengen.