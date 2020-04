Coronateam Jan Palfijnziekenhuis houdt vergadering, gekleed als Marc Van Ranst Jill Dhondt

09 april 2020

17u50 0 Gent Het zevenkoppige coronakernteam van het Jan Palfijnziekenhuis bespreekt elke dag hoe de situatie evolueert op de corona-afdeling van het ziekenhuis. Laatste trokken ze allemaal een kleurrijke trui aan, zoals Marc Van Ranst vaak draagt tijdens een interview.

Elke dag zitten de bestuurder-directeur, de verpleegkundig en paramedisch directeur, de hoofdarts, de pneumoloog, het diensthoofd infectiebestrijding, de ziekenhuishygiënist en de communicatiemanager samen om alles te bespreken wat met het coronavirus te maken heeft. Dat gaat van het verloop van het aantal patiënten, tot de voorraad beschermingsmiddelen in huis. Laatst besloten ze om allemaal een kleurrijke trui aan te trekken, als ode aan de gekende viroloog.

“Het zijn zware dagen voor iedereen, maar er mag af en toe wel eens gelachen worden”, zegt Sofie Moreels, communicatiemanager van het ziekenhuis. “Die man is het gezicht geworden van de crisis, je ziet hem dagelijks. Onze actie is een knipoog in lastige tijden.” Het ziekenhuis plaatste de foto online, met de tekst ‘het coronakernteam is zo stilletjes aan uitgegroeid tot de Marc Van Ranst-fanclub’.