Coronaproof huiskamerconcerten over heel de Brugse Poort Jill Dhondt

25 september 2020

18u50 0 Gent Om de twee jaar vinden er huiskamerconcerten plaats in de Brugse Poort in het kader van het BOM festival. Het zag er even naar uit dat het dit jaar niet zou doorgaan door de coronacrisis, maar het is de organisatoren toch gelukt. Vandaag en morgen stellen Brugse Poortenaren hun huis open voor artiesten en bezoekers, voor een coronaproof voorstelling.

Dit jaar is het BOM festival toe aan haar tiende editie. Een heus festijn dat bijna in het water was gevallen. “Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost om het toch te laten doorgaan”, zegt van Charlotte Coppejans van Bij’ De Vieze Gasten. “De huiskamerconcerten zien er dit jaar wel anders uit dan anders. De huizen waar de concerten doorgaan worden gezien als concertzalen. Dat betekent dat ze ook handgel moeten voorzien en dat de bezoekers een circulatieplan moeten volgen, mondmaskers moeten dragen en afstand moeten houden.”

Het concept is hetzelfde gebleven wel. Buurtbewoners konden zich opgeven als gastheer of als artiest, Bij’ De Vieze Gasten zorgde voor een match tussen beiden. “Het leuke daaraan is dat buren elkaar zo leren kennen. Door de coronacrisis is dat uiteraard wat minder spontaan dan anders. Normaal kan je vlot doorschuiven van het ene concert naar het andere, nu moet je op voorhand reserveren. Het aanbod is wel even divers gebleven: er zit nog steeds theater, muziek, dans en comedy tussen.”

Het BOM festival loopt nog tot en met zondag. Meer info op de website.