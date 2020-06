Coronaproof: café op de Vrijdagmarkt zet gigantische menukaart Jill Dhondt

15 juni 2020

17u18 4 Gent Cafébezoeken worden opnieuw toegestaan, als het op een veilige manier kan. Daardoor vieren contactloos bestellen en betalen sinds vorige week hoogdagen. Apps om daarbij te helpen springen als champignons uit de grond. De eigenaars van de Dulle Griet op de Vrijdagmarkt bedachten een andere oplossing: een enorme menukaart op het terras.

Op de reuze kaart staan meer dan 500 biersoorten die het café rijk is, en toch is deze even leesbaar van de andere kant van het terras. Alex De Vriendt en Mady Estrada, de uitbaters van het café, zeggen dat de keuze voor ze een grote kaart twee voorname redenen heeft: “Naast het café zijn er werken aan de gang, en die wouden we camoufleren. We hebben de prijslijst op een groot doek gezet, en dat tegen de hekkens gehangen, zodat ons terras afgeschermd is van de werken. Een tweede reden zijn uiteraard de coronamaatregelen. Door de menukaart van formaat hoeven klanten geen exemplaar vast te nemen, ze kunnen vanop afstand beslissen.”

Alex en Mady baten naast het café ook brasserie Savarin uit aan de overkant van de Vrijdagmarkt. Daar werken ze voorlopig nog met papieren wegwerpkaarten. “We zijn aan het denken om daar ook zo een groot menu te hangen. We hebben al veel reacties gehad, en dat mag wel. De omzet is nog niet zoals het moet zijn. We zitten momenteel aan 40 tot 50 procent van normaal.”