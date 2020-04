Coronamaatjes gezocht: Kinderen zoeken anderen om opdrachten

uit te wisselen Jill Dhondt

08 april 2020

uit te wisselen

Jill Dhondt
08 april 2020
18u49 0

Gent Dimitri Vandenberghe merkte als buurtwerker dat veel kindjes sociaal contact missen. Samen met zijn vrouw Eveline Opsomer, kwam hij op het idee om coronamaatjes te zoeken voor hen. Zoals pennenvriendjes van vroeger, kunnen de kinderen opdrachten uitwisselen die ze vinden op de Facebookgroep 'Tips for kids in coronatijden' van Eveline.

Eveline Opsomer gaf aan enkele van haar leerlingen van de Athena school in Kortrijk de opdracht om filmpjes te maken voor kinderen. In die video’s moesten de studenten opdrachten verzinnen voor kleintjes, om zich bezig te houden tijdens het binnenblijven. Eveline was zodanig verrast door de inzendingen, dat ze besloot een Facebookgroep op te richten om de tips met anderen te delen. Sinds twee weken wordt de groep elke dag aangevuld met een nieuwe opdracht.

Intussen ging haar man Dimitri elke dag rond in de buurt van de Watersportbaan, om te ontdekken of bewoners hulp nodig hebben. Op die manier zag hij veel kinderen die in de appartementsblokken wonen, en zich geïsoleerd voelen. “Een van de ouders vertelde me dat haar dochtertje tegen posters begon te praten, waarop medewerkers van het buurtcentrum stonden. Ze miste sociaal contact.”

Pennenvriendjes

Eveline en Dimitri besloten de opdrachten op de Facebookgroep te koppelen aan de eenzame kindjes. Momenteel zijn ze op zoek naar kindjes die contact zoeken met andere kindjes. “Die ‘coronamaatjes’ kunnen de opdrachten van de Facebookgroep voor elkaar uitvoeren”, zegt Eveline. “Het is leuker voor hen om een tekening te making voor iemand anders. Het is zoals de pennenvriendjes van vroeger, maar dan online.”

Wie een coronamaatje zoekt, kan een berichtje sturen in de groep. “Wij gaan voor hen op zoek naar de perfecte match.” Eveline en Dimitri zullen kindjes in Gent koppelen met kindjes in Kortrijk, met de hulp van brugfiguren daar. “Het zou tof zijn als de kinderen elkaar na de crisis in het echt kunnen ontmoeten. Waar dat zou zijn, in Gent of in Kortrijk, zien we nog wel.”