Coronageweld wordt streng bestraft: tot 6 maanden cel geëist Dylan Vermeulen

08 oktober 2020

18u14 1 Gent Het zijn drukke dagen in de rechtbank. Naast de gebruikelijke zaken passeren er nu ook veel meer coronagerelateerde misdrijven, vaak tegen politieagenten. De rechtbank is streng want het wil een duidelijk signaal stellen dat dit gedrag niet aanvaardbaar is.

In de correctionele rechtbank in Gent werden verschillende strenge straffen gevorderd voor beklaagden die zich hadden misdragen rond de coronamaatregelen en daarmee anderen in gevaar brachten.

‘Wat is dat, Covid?’

In een eerste geval werd een man door de politie opgepakt nadat hij in augustus in een volle wagen zijn mondmasker niet correct had opgezet. Toen de treinconducteur hem hierover aansprak, begon de man zich agressief te gedragen. Vervolgens begon hij ostentatief te hoesten en te spuwen en schreeuwde hij volgens de conducteur ‘covid’. De wagon werd uit voorzorg meteen ontruimd en ontsmet. Bij het uitstappen werd hij door de politie ingerekend.

In de rechtbank van Gent moest de man zich komen verantwoorden voor zijn daden. Toen de rechter hem vroeg waarom hij ‘covid’ had geroepen, kwam de man uit de lucht gevallen. “Wat is covid?”, vroeg hij aan de rechter. Ook toen zijn tolk het hem vroeg, reageerde de man op dezelfde manier. “U heeft geroepen dat u corona heeft?”, vroeg de rechter vervolgens. “Ah corona, dat ken ik wel. Maar van covid heb ik nog nooit gehoord, dus ik kan het onmogelijk geroepen hebben”, zei de man.

Vervolgens verklaarde de man dat hij geen corona had, maar wel buikpijn en dat de conducteur hem niet goed begrepen had. De procureur vorderde een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 800 euro.

Agressief gespuwd naar agenten

Een tweede zaak betrof weerspannigheid tegenover de politie. In juli 2020 vond een interventie plaats in Aalter. Toen de politie arriveerde, werden zij ontvangen door een persoon met een groot keukenmes. De agenten probeerden de situatie onder controle te krijgen en identificeerden andere aanwezigen op het terrein. Ook werd het terrein doorzocht. De politie trof munitie en verschillende wapens aan. De spanning liep op en de aanwezigen werkten de politie tegen. Bovendien werd ook hier naar de agenten gespuwd, wat volgens de rechter in deze tijd “absoluut niet door de beugel kan”.

De beklaagde was donderdagmiddag aanwezig in de rechtbank en heeft zich ondertussen ook geëxcuseerd bij de agenten. Volgens hem is hij tot schuldinzicht gekomen en was zijn gedrag niet te verantwoorden. Toch wou de procureur ook hier een voorbeeld stellen. Er werd een gevangenisstraf van 4 maanden en een geldboete van 800 euro gevorderd.

De uitspraak van beide zaken staat gepland op 12 november.