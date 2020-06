Coronacrisis zet mantelzorgers onder druk Redactie

16 juni 2020

16u55 0 Gent Twee op drie mantelzorgers ervaren de coronaperiode als extra zwaar en meer dan de helft besteedt nu meer tijd aan mantelzorg. 11% neemt zelfs extra verpleegkundige of medische taken voor zijn rekening. Dit blijkt uit een bevraging bij ruim 650 mantelzorgers door HOGENT en Steunpunt Mantelzorg. De resultaten worden gepubliceerd naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg op 23 juni.

“Ik heb zelf 3,5 week geworsteld met corona, maar mijn dementerende man kon niet voor mij zorgen. Er was geen eten in huis, waardoor ik 4 kilo ben afgevallen.” Deze getuigenis van een mantelzorger geeft aan hoe nijpend de voorbije periode voor een aantal van hen is geweest.

HOGENT en Steunpunt Mantelzorg lanceerden midden mei een online bevraging bij mantelzorgers om te peilen naar hoe zij deze coronaperiode beleven. 656 mantelzorgers werkten mee aan de enquête. De meerderheid van hen zorgt voor een ouder (48%), een partner (25%) of een kind (14%) met een zorg- of ondersteuningsnood. Van de respondenten verleent 86% zorg in de thuissituatie, bij 14% woont de persoon in een residentiële voorziening.

Corona veel impact

De impact van de coronacrisis blijkt groot. Professionele ondersteuning en hulp uit het eigen netwerk verminderden, waardoor het takenpakket van mantelzorgers stevig is uitgebreid en er meer tijd gaat naar de verzorging van de naaste. Die tijd gaat vooral naar emotionele ondersteuning, huishoudelijke hulp, verzorging, de planning en coördinatie van de zorg, en de ondersteuning bij dagactiviteiten of zinvolle daginvulling. Het valt op dat 11% zelf meer verpleegkundige of medische taken opneemt dan vóór de start van de coronacrisis.

Twee derde van de deelnemers geeft aan de mantelzorg nu zwaarder te vinden dan vóór de coronacrisis. Slechts 8% vindt de zorg minder zwaar. Mantelzorgers hebben vaker dan gewoonlijk het gevoel constant onder spanning te staan (56%) en slecht te slapen of wakker te liggen door kopzorgen (45%).

Minder ondersteuning

Tijdens de lockdown viel een deel van de professionele ondersteuning weg. Mensen konden voornamelijk minder een beroep doen op dagopvang, poetshulp en kinesitherapie, en waren er minder contacten met huisarts en specialisten. Opmerkelijk is dat 44% van de mantelzorgers de professionele hulp voor de zorgvrager tijdens deze periode als onvoldoende ervaart.

Door de coronamaatregelen is voor een belangrijke groep ook de hulp uit het eigen netwerk sterk verminderd. Respectievelijk 25% en 32% ervaart onvoldoende emotionele en praktische steun uit de eigen omgeving. Hoe zwaar dit valt, blijkt uit de toelichting die verschillende mensen gaven. Zo zegt een mantelzorger: “Ik heb zelf 3,5 week geworsteld met corona, maar mijn dementerende man kon niet voor mij zorgen. Er was geen eten in huis, waardoor ik 4 kilo ben afgevallen.” Bij een kleine groep is wel extra hulp van buren of familie gemobiliseerd.

Bezorgd om de zorgvrager

Mantelzorgers zijn ook bezorgd om de naaste die ze verzorgen: de persoon zit vaker in de put zit, heeft meer geheugenproblemen of heeft meer hulpvragen. Het feit dat de zorgvrager minder goed in zijn vel zit, denk bijvoorbeeld aan een kind met beperking dat zijn of haar lief niet mag knuffelen of kussen, kan de grotere belasting bij mantelzorgers mee verklaren. Ook is er de angst dat de persoon voor wie ze zorgen besmet wordt met COVID-19.

Zorg via tablet

Algemeen geven de respondenten aan veel meer te (beeld)bellen met hun sociale netwerk. 20% telefoneert vaker met de zorgvrager en 9% is (meer) met hem of haar beginnen beeldbellen. Zo kreeg Johanna Van Lerberge (84) keen tablet via zorgorganisatie i-mens, die in een samenwerking met AG Insurance beeldbellen in een thuissituatie mogelijk maakte. “Ik kan filmpjes en foto’s zien. Ik kan iets drinken met mijn beste vriendin en babbelen. Of ik zie mijn zoon en schoondochter in hun tuin. Zo kan ik een beetje meegenieten.” Ondertussen kan ze haar tablet niet meer missen.

Werk-zorg-leven balans verstoord

Een neveneffect van deze periode is dat de coronamaatregelen voor sommige mantelzorgers meer rust gaven: “Deze coronatijd maakte mijn dagen en weken overzichtelijk. Ik kreeg meer ruimte. Nu alles stilletjes aan weer op gang komt, kom ik weer meer onder spanning omdat er weer meer verplichtingen komen”, getuigt iemand. Een minstens even grote groep zegt dat ze minder vaak ontspanningsactiviteiten doen dan ervoor. Mogelijk heeft dit te maken met het zoveel mogelijk willen beperken van contacten buitenshuis om besmetting te vermijden.

Ondersteuningsnoden

Algemeen geven mantelzorgers aan nood te hebben aan meer emotionele steun, praktische ondersteuning, informatie en advies. Ook klinkt de nood aan meer erkenning en waardering. Van degenen met betaald werk, geeft 17% aan dat ze nood hebben aan verlof om de zorg op te kunnen nemen.

Ook de combinatie met betaald werk komt als aandachtspunt naar voor. Een mantelzorger schrijft: “We zouden zolang mogelijk contacten moeten kunnen vermijden en volledig thuis moeten kunnen werken, zodat we de personen voor wie we mantelzorg doen maximaal kunnen beschermen tegen COVID-19-besmetting. Uiteindelijk zijn zij wel een kwetsbare doelgroep. Aangezien de fysieke ondersteuning nog langere tijd zal uitblijven, deels bewust omdat we het aantal contacten willen beperken, zal deze situatie nog lange tijd zwaarder zijn voor de mantelzorgers.”