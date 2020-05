Coronacrisis vereeuwigd in graffitiproject aan school Melopee: “Ook alle 194 leerlingen mogen zichzelf een plekje geven” Wietske Vos

28 mei 2020

13u10 3 Gent Bij basisschool Muzische leerThuis Melopee aan de Dampoort verschijnt op dit ogenblik op een schutting naast de school een graffitikunstwerk over de coronacrisis en hoe kinderen die ervaren. Graffitikunstenaars zijn met onderbrekingen aan het werk tot begin volgende week, waarna ook alle kinderen van de school zichzelf mogen vereeuwigen op het kunstwerk.

Op de 65 meter lange schutting tussen de nieuwbouw van Melopee en de verlaten site van vzw Dok verschijnt sinds donderdagmorgen een meterslange graffititekening met de titel ‘Toen corona bubbels blies’. Aan de linkerkant prijken al een bellenblazend meisje en enkele zeepbellen, gespoten door graffitikunstenaar Bram De Smet aka Brades (35).

Openbarsten

“Hij was de eerste die reageerde op onze oproep om kunstenaars te vinden voor dit project”, zegt Bart Devaere van Melopee. “Bedoeling is om de rest van de schutting vol te zetten met bellen of ‘bubbels’ die eerst helemaal dicht zijn, maar daarna steeds meer openbarsten. De tekening zal eindigen in een scène in een speeltuin of iets dergelijks, waar iedereen weer samen mag komen om met elkaar te praten en te spelen.”

Ondertussen hebben ook nog enkele andere graffitikunstenaars van zich laten horen om het kunstwerk de komende dagen mee vorm te geven. In het verlengde pinksterweekend wordt het dan afgewerkt in een zogenaamde ‘jam’, waarbij de artiesten samen het beste van zichzelf geven.

Emoties van kinderen

Bart Devaere: “Dan zijn de figuren en het kader voor het kunstwerk klaar, waarna de kinderen hun ding mogen doen. Alle 194 kinderen van Melopee mogen zichzelf een plekje geven op het kunstwerk. Dit zullen ze doen in de vorm van een zwart silhouetje dat hun emoties rond corona weergeeft. Elk kind krijgt zijn eigen bubbel, dus er komen 194 bellen op het kunstwerk.”

De kunstenaars krijgen voor dit project alleen hun onkosten vergoed.