Coronacrisis opent debat over ‘vaste schooluren’. “Waarom moet een puber om 8 uur in de klas zitten?” Sabine Van Damme

07 september 2020

08u33 1 Gent Op het maandelijks debat van Speakers Corner in Gent ging het zondag over onderwijs. Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) deed enkele opvallende uitspraken, onder meer over de schooluren. “Waarom moet een puber, waarvan geweten is dat zijn brein ’s ochtends minder actief is, per se om 8 uur op school zitten?”

De vraag werd al eerder gesteld, onder meer door een kind dat enkele jaren terug een brief schreef naar het stadsbestuur. Waarom moeten alle scholen per se om 8.30 starten? Onderwijsschepen Elke Decruynaere stelde diezelfde vraag, ook naar aanleiding van de coronacrisis. “De bussen zitten ’s ochtends overvol. We kunnen wel aan De Lijn vragen om meer bussen in te leggen, maar dat heeft geen zin als die zich dan gewoon vast rijden in de file. Met gespreide schooluren pak je dat probleem efficiënter aan.”

Voorbijgestreefd

Decruynaere vindt dat de vaste schooluren herbekeken moeten worden, dat dat systeem voorbijgestreefd is. “Niet alleen voor pubers, waarvan ondertussen wetenschappelijk is bewezen dat hun brein ’s morgens minder goed werkt, zou het een verademing zijn. Ook voor de leerkrachten zou meer tijd ontstaan om met elkaar te overleggen.”

Het is nu niet dat de Gentse scholen na de herfstvakantie plots andere uren zullen hanteren. Maar dat er nagedacht wordt over een ander systeem, opent wel perspectieven voor de toekomst.



