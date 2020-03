Coronacrisis? HelloFresh doet deur-aan-deurverkoop in Vlaamse steden: “De man was zelfs verkouden” Cedric Matthys

16 maart 2020

20u13 46 Gent HelloFresh, een bedrijf dat maaltijdboxen aan huis levert, heeft heel wat kritiek over zich heen gekregen via sociale media. De firma stuurde ook midden in de coronacrisis haar deur-aan-deurverkopers uit in Gent, Antwerpen en Sint-Truiden. “Vanaf morgen (dinsdag, nvdr.) schorten we die activiteiten op”, laat woordvoerster Florence Schmit weten.

“Ik zag het speeksel vliegen tot in mijn gang.” Freek De Craecker (28) is nog steeds verbaasd over wat zich maandag rond 17 uur afspeelde. De Gentenaar zat lekker thuis toen plots de bel ging. “Ik vroeg me al af wie dat kon zijn”, vertelt De Craecker, “maar zoals elke beschaafde burger deed ik gewoon mijn deur open. Daar zag ik een verkoper van HelloFresh staan. Hij begon een uitleg over de maaltijdboxen die ze aan huis leveren. Los van het feit dat ik geen interesse had, klonk de man nog eens verkouden ook. Ik heb hem gevraagd of hij ziek was, maar hij beweerde van niet. Al geloof ik dat toch niet helemaal.”

Studente verpleegkunde

Ook Kato Verstuyft (24) bevestigt het verhaal. Ze woont net als Freek De Craecker in de buurt rond de Gentse Sleepstraat. “Bij ons kwamen een drietal verkopers rond", zegt ze. “Ze waren vriendelijk en niet opdringerig, maar ik stelde me wel onmiddellijk vragen. Toen ik de deur dichtdeed, richtte ik me meteen tot mijn vriend. ‘Wat was dat?’, zei ik tegen hem. ‘Wij moeten binnen blijven en die mannen komen wat verkoopspraatjes maken?’ Ik ben zelf studente verpleegkunde. Binnenkort word ik misschien opgeroepen. Ik hoop dan ook dat HelloFresh hiermee stopt.”

Naast Gent zijn de verkopers ook in Sint-Truiden en Antwerpen gesignaleerd. Zo uitte Karlijne Geudens (31) haar verontwaardiging op de Facebook-pagina van het bedrijf. “De verkopers waren de hele namiddag op de baan in de wijk Klein Antwerpen", zegt ze. “Toen de man bij ons aanbelde, dacht ik dat hij een adres zocht voor een levering. Ik heb braaf opengedaan en was dan ook verbaasd dat het gewoon om deur-aan-deurverkoop ging.”

HelloFresh laat intussen weten dat ze op de hoogte zijn van het probleem. “We hebben vandaag contact opgenomen met alle agentschappen", licht woordvoerster Florence Schmit toe. “Vanaf morgen werken we niet meer met deur-aan-deurverkopers.”