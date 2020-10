Coronacrisis dwingt Trefpunt vzw om alle drie de werknemers te ontslaan Sabine Van Damme

13 oktober 2020

18u51 0 Gent De cultuursector lijdt en bloedt. Trefpuntfestival vzw kan niet anders dan de drie vaste medewerkers te ontslaan, omdat de loonkost niet meer te dragen is. Voortaan steunt de vzw enkel nog op vrijwilligers. “Maar we bereiden concerten én een topeditie van de volgende Gentse Feesten voor.”

Trefpuntfestival vzw organiseert de Gentse Feesten op het Walter De Buckplein en in het Baudelopark, maar heeft ook een culturele jaarwerking, een café en een concertzaal. Al die aspecten hebben klappen gekregen door de coronacrisis. “Geen Gentse Feesten 2020, onzekerheid over de Feesten 2021, een geamputeerde jaarwerking, en een gesloten café en concertzaal, zonder direct zicht op verbetering, dat dwingt ons ertoe om maatregelen te nemen", zegt Jamila Channouf, bestuurder van de vzw. “Zeker als we de toekomst veilig willen stellen. Dus is het contract met drie vaste medewerkers, in onderling overleg, beëindigd. We kunnen de loonkosten simpelweg niet meer dragen. Vanaf volgend jaar steunt Trefpunt dus alleen nog op vrijwilligers.”

Toch laten ze zich niet doen. “Volgende maand wordt De concertzaal ‘Café Terrasse chauffée - Jukebox’. We brengen het buitenterras naar binnen en maken concerten – coronaproof – weer mogelijk. En we zijn nu al bezig met de Gentse Feesten 2021. We hopen, net als iedereen, dat die kunnen doorgaan. Dan maken we er een topeditie van. Het zal met minder middelen moeten, maar met des te meer enthousiasme, dynamiek en wilde ideeën.”