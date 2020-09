Coronacijfers opnieuw gedaald: Gent bijna weer onder de alarmdrempel Sabine Van Damme

03 september 2020

16u40 2 Gent De piek van coronabesmettingen in Gent (al blijft ‘piek’ zeer relatief) lijkt voorbij. Vandaag zijn nog slechts 66 besmettingen gemeld, en daarmee duikt Gent bijna terug onder de alarmdrempel, waar we begin augustus over gingen.

Ook die alarmdrempel is relatief, want die ligt op 20 besmettingen op 100.000 inwoners. Gent steeg tot 36, maar zakt nu terug. De laatste week ligt het Gentse coronacijfer op 25 positieve tests per 100.000 inwoners. De stijging in augustus lijkt te maken gehad te hebben met terugkeerders uit vakantielanden met hogere coronacijfers. Vraag is of de opstart van de scholen voor een nieuwe stijging zal zorgen. En of het door de mondmaskerplicht is dat de cijfers nu laag blijven. Die mondmaskerplicht is alvast uitgebreid naar de studentenbuurt, in aanloop naar de start van het academiejaar.