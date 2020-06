Coronaboetes Brugse Poort worden dan toch geseponeerd Sabine Van Damme

18 juni 2020

19u22 1 Gent De bewoners van de Brugse Poort die een De bewoners van de Brugse Poort die een coronaboete kregen omdat ze op 1 mei de politie hielpen bij het inrekenen van een dealer, zullen die dan toch niet moeten betalen. Omdat bij het helpen nogal wat geduw en getrek aan te pas kwam, werd de social distancing niet gerespecteerd. De korpschef adviseerde het parket de boete te seponeren, wat nu ook gebeurd is.

Geen 250 euro boete dus voor een tiental bewoners van de Brugse Poort. Dat zij beboet werden, schoot bij hen in het verkeerde keelgat. Ze spraken van een vertrouwensbreuk met de politie, en stuurden een open brief naar de burgemeester. Mathias De Clercq en de korpschef zaten samen met de betrokkenen. De korpschef liet het verhaal onderzoeken, en stuurde nadien zijn advies naar het parket. Ook De Clercq stuurde de open brief van de gedupeerden door. Het parket heeft nu beslist dat de boetes niet betaald moeten worden.