Coronabesmetting in Sint-Bavohumaniora: één klas en gang internaat in quarantaine Wietske Vos

08 september 2020

09u57 0 Gent Op Sint-Bavohumaniora aan de Reep is één klas van het zesde middelbaar en een aantal leerlingen uit hetzelfde jaar die op internaat zitten, in quarantaine geplaatst. Dit werd beslist nadat een meisje uit de betreffende klas besmet bleek te zijn met het coronavirus.

Nadat eerder een aantal leerlingen van basisschool ’t Groen Drieske in Gentbrugge niet kon starten door een besmetting op de vakantie-opvang, heeft COVID19 nu ook Sint-Bavohumaniora getroffen. “De leerlinge vertoonde vorige week al symptomen”, aldus Dominique Verbruggen, directeur eerste graad van de school. “Ze is onmiddellijk in afzondering geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald door haar ouders, zodat elk hoog risicocontact vermeden is. Zaterdag kregen we dan het nieuws dat ze inderdaad besmet was. Daarna is het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding, red.), verantwoordelijk voor de contact tracing, direct in actie geschoten.”

Internaat

De leerlinge in kwestie verblijft door de week op het internaat van Sint-Bavo. Verbruggen: “Omdat er binnen de klas risicocontacten hadden plaatsgevonden, besliste het CLB om de volledige klas van 20 leerlingen in quarantaine te plaatsen. Daarnaast verblijven ook de meisjes van dezelfde gang op internaat in quarantaine, maar dit is puur preventief.”

Ondertussen blijven de lessen wel doorgaan. “Een geluk bij een ongeluk: het gaat om leerlingen van het zesde jaar, die al vertrouwd zijn met zelfstandig werken”, vertelt Verbruggen. “Door onze ervaring vorig schooljaar konden we snel schakelen. De klas in kwestie krijgt les via afstandsonderwijs, met MS Teams en Smartschool. De leerlingen van het internaat die in quarantaine zitten, zitten niet in dezelfde klas en kunnen via webcam de lessen blijven volgen.”

Geen risicogedrag

Alle betrokken leerlingen worden na 7 dagen (17 september) opnieuw getest. “Als die test negatief is, mogen ze in principe weer naar school komen”, aldus Verbruggen. Het is niet bekend hoe de leerlinge het virus heeft opgelopen, maar Verbruggen benadrukt dat het gezin in kwestie juist heel voorzichtig is geweest en tijdens de vakantie geen risico’s heeft genomen. “Het kan echt iedereen overkomen.”