Corona-uitbraak in woonzorgcentrum Zuiderlicht: 17 mensen besmet, van wie 11 bewoners Sabine Van Damme

28 september 2020

19u18 4 Gent Het woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke heeft al minstens tot en met donderdag de deuren gesloten voor alle bezoekers. Nadat 2 medewerkers positief hadden getest op corona, blijken nu 11 bewoners en nog een ander personeelslid besmet.

Twee medewerkers uit het rusthuis voelden zich vorige week ziek en vertoonden symptomen van COVID-19. Ze gingen in quarantaine en lieten zich testen. Vorige woensdag al bleek dat ze allebei effectief besmet waren. Daarop liet het WZC alle collega’s en bewoners van de afdeling waar die twee mensen werken, testen. Dat resulteerde in nog een serie positieve tests. Nog één collega bleek besmet, en 11 bewoners. Van die 11 zijn er 2 ziek, de anderen hebben voorlopig geen symptomen.

Lockdown

Logischerwijze werd de hele betrokken afdeling vrijdag al in lockdown gezet. Daarop werden preventief alle medewerkers getest, ook die van de andere afdelingen dus. Op nog eens drie afdelingen bleek een personeelslid besmet te zijn. Dus moeten nu ook al de bewoners van die drie afdelingen getest worden, ook al lijkt daar voorlopig niemand ziek te zijn.

In totaal heeft Zuiderlicht 139 bewoners. Voorlopig mag niemand nog bezoek krijgen, en dat al zeker tot donderdag. Tegen dan moet duidelijk zijn of er nog meer besmettingen zijn in het rusthuis dan de 17 die nu zijn vastgesteld. De families van alle bewoners zijn ingelicht, de directie rekent op begrip en steun, en benadrukt dat de veiligheid van de bewoners nu even voorrang heeft op bezoek.

