Corona-testcentrum AZ Jan Palfijn test 150 mensen per dag Sabine Van Damme

10 september 2020

12u24 2 Gent Een week. Zo lang heeft het in Gent geduurd om een tweede testcentrum voor Covid-19 op poten te zetten. Sinds 19 augustus draait het centrum in AZ Jan Palfijn op volle toeren, en worden gemiddeld 150 mensen per dag getest.

“We hebben het signaal dat er nood was aan een extra testcentrum meteen ernstig genomen”, zegt schepen Rudy Coddens (sp.a). “Ik vind het een enorme prestatie dat het er zo snel was. Jan Palfijn stelt de locatie ter beschikking, studenten geneeskunde nemen de tests af, stadspersoneel ondersteunt administratief. In Jan Palfijn testen we iedereen die terug komt uit een rode of oranje zone, én mensen die door de contacttracing zijn gebeld, omdat ze in contact kwamen met een besmet persoon. Zo houden we die mensen gescheiden van mensen die symptomen vertonen. Die worden nog steeds getest in de Kliniekstraat Gentbrugge.” In Jan Palfijn werden tussen 17 augustus en begin deze week al 2.266 mensen getest.

Begeleiding

Voor gezinnen waar iemand effectief positief getest heeft op het virus, voorziet de stad begeleiding, zodat zij zich echt aan hun quarantaine kunnen houden. “28 keer al hebben we dat gedaan”, zegt Coddens. “Die individuele begeleiding werkt heel breed. Dat gaat van boodschappen doen tot medicijnen kopen, of afspraken maken met dokters. De gezinnen worden meermaals gecontacteerd, en krijgen alle steun die ze nodig hebben.”

Mocht er ergens een corona-broeihaard zijn, dan kan er ook een buurtgerichte ondersteuning worden opgestart. De doelstelling is eenvoudig: zorgen dat de quarantaine effectief kan werken.