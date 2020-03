Corona: stoelen op persconferentie een meter uit elkaar Erik De Troyer

11u49 11 Gent In de Sint-Niklaaskerk is momenteel een persconferentie aan de gang, en de organisatoren hebben goed opgelet. De stoelen voor de journalisten staan netjes een meter uit elkaar.

Vorige week was het nog hilarisch toen een persconferentie over tennis in Italië op die manier doorging, nu doen ze het hier ook. Gelukkig is er in de Sint-Niklaaskerk plaats genoeg. Het project Lights on Van Eyck word voorgesteld, een soort tentoonstelling van lichtkunstwerken in het kader van het Van Eyck-jaar. Dadelijk meer over het project zelf.