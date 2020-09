Corona of geen corona, Lichtfestival 2021 gaat door! Twee keer 5 dagen met reservaties per tijdslot en per locatie Sabine Van Damme

10 september 2020

16u34 0 Gent Corona heeft bijna het hele jaar 2020 om zeep geholpen, maar volgend jaar mag dat niet meer gebeuren. De stad heeft dan ook beslist dat het Lichtfestival in januari én februari doorgaat. Het zal in twee periodes georganiseerd worden, en bezoekers zullen per locatie een tijdslot moeten reserveren. De route gaat langs binnentuin en koeren.

De kans dat de Zesdaagse en de Winterfeesten effectief kunnen doorgaan, is klein. Maar het Lichtfestival, dat blijft behouden. Een coronaproof Lichtfestival dan wel. Daarvoor gaat de stad in 2021. Bovendien zal de corona-editie trouw blijven aan het concept: op een laagdrempelige manier bezoekers in vervoering brengen. Maar dat het anders moet, is logisch. In 2018 bezochten 835.000 mensen het Lichtfestival Gent. In tijden van Covid-19 is het onmogelijk om zoveel mensen in zo’n korte tijd in Gent te ontvangen.

Daarom wordt het Lichtfestival Gent op een andere manier gespreid in tijd en ruimte. “Regelmatig krijg ik vragen uit het binnen- en buitenland of het festival zal kunnen plaatsvinden”, zegt Annelies Storms, schepen van evenementen. “Het Lichtfestival is een van de meest toegankelijke cultuurfestivals en mensen snakken naar cultuur. We zullen het Lichtfestival daarom toch organiseren, al zal het enige aanpassing vergen van ons en de bezoekers.”

Het Lichtfestival zal langer duren. Het zal doorgaan van woensdag 27 januari tot en met zondag 31 januari 2021 én van woensdag 3 februari tot en met zondag 7 februari 2021. Alle lichtkunstwerken worden gebundeld op verschillende locaties, verspreid over de stad. Bezoekers reserveren op voorhand en per locatie een tijdslot. “Het Lichtfestival Gent vindt plaats op verschillende locaties met binnentuinen of koeren”, klinkt het. “Organisatorisch biedt dat voordelen wat betreft publieksmonitoring en verkeersmaatregelen. Op die manier komt de bezoeker bovendien in contact met bepaalde plekken in de stad die soms minder gekend zijn. De nieuwe werkwijze laat ook toe om naast grote en spectaculaire installaties meer oog te hebben voor kleine en meer intieme lichtkunstwerken. Net zoals voorgaande jaren wil het festival bovendien lokale en aanstormende talenten in de kijker zetten.”

Concrete info over de kunstwerken zelf, en over de manier van reserveren, zal later bekend gemaakt worden.